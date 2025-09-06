Môže nastať absolútna skaza: Izolovanému kmeňu hrozí, že bude kompletne vyhubený, toto je dôvod

Na svete ešte stále existuje niekoľko miest takmer nedotknutých moderným svetom.

Možno ste už počuli o obyvateľoch ostrova s názvom Severný Sentinel. Žije tu kmeň celkom izolovaný od vonkajšieho sveta. Nie je ale jediný, podobný sa ukrýva aj v Amazonskom pralese. Hrozí však, že čoskoro sa stane minulosťou.

Všetci môžu zahynúť

Ako informuje Mail Online, panujú čoraz väčšie obavy, že doteraz nekontaktovaný kmeň žijúci hlboko v Amazonskom dažďovom pralese by mohol byť vyhubený niečím zdanlivo takým obyčajným, ako je bežné prechladnutie. Jeho členovia totiž boli spozorovaní v blízkosti odľahlej dediny v Peru.

Kmeň Mashco Piro žije v izolácii už po stáročia. Až doteraz tak chránil svoju kultúru a vyhýbal sa smrtiacim ochoreniam. To ale znamená, že členovia nemajú vybudovanú imunitu a akákoľvek infekcia môže znamenať krutú záhubu pre celý kmeň. Enrique Añez, ktorý stojí na čele komunity Yine žijúcej neďaleko Mashco Piro, má taktiež strach. Tvrdí, že v pralese je počuť zvuky ťažkých strojov ničiacich prírodu ich domova.

Obáva sa, že situácia je vážna a môže sa stať niečo hrozné. Ťažobná spoločnosť v oblasti nedávno obnovila prevádzku s cieľom postaviť most cez rieku Tahuamanu, čím sa prales otvorí pre ťažké nákladné vozidlá a buldozéry.

Vláda podľa expertov nekoná

Aktivisti varujú, že pre jeden z najväčších nekontaktovaných kmeňov by to znamenalo pohromu. Členovia Mashco Piro pritom svoje teritórium bránia zo všetkých síl. Minulý rok lukmi a šípmi zabili štyroch drevorubačov, ktorí sa odvážili vkročiť na ich územie.

Už v minulosti sa stalo, že sa do blízkosti kmeňa dostal niekto zvonku, straty na následky ochorení boli obrovské. Spoločnosť, ktorá vyvoláva kontroverziu a obavy, Maderera Canales Tahuamanu, poprela akékoľvek protiprávne konanie v minulosti a napriek rozsiahlej kritike naďalej pôsobí na základe licencie od vlády.

Vláda tvrdí, že podniká všetky potrebné kroky na to, aby kmeň ochránila. Prítomnosť ťažkých strojov v pralese ale ukazuje niečo iné. Experti varujú, že ak sa nepodniknú skutočné kroky okamžite, bude už neskoro a celý kmeň môže vyhynúť.

