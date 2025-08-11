Monštrum žiada o prepustenie: Fritzl 24 rokov väznil a znásilňoval svoju dcéru, podľa advokátky si zaslúži šancu

Petra Sušaninová
TASR
Predchádzajúcu žiadosť o predčasné prepustenie minulý rok zamietli.

Rakúšan Josef Fritzl, dnes 90-ročný muž odsúdený na dlhoročné väznenie za znásilňovanie svojej dcéry, opäť požiadal o predčasné prepustenie z doživotného trestu. V pondelok to potvrdil krajinský súd v meste Krems, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Žiadosť podala jeho advokátka Astrid Wagnerová, ktorá o nej už predtým hovorila vo svojom podcaste. Podľa nej si Fritzl odpykal viac než 15 rokov, čím splnil zákonné podmienky na podmienečné prepustenie. „Myslím, že si zaslúži túto šancu,“ uviedla, no zároveň upozornila, že proces môže trvať ešte nejaký čas.

Odsúdili ho na doživotie

V roku 1984 Fritzl uväznil svoju vtedy 18-ročnú dcéru v pivnici rodinného domu, kde ju počas nasledujúcich 24 rokov opakovane znásilňoval a splodil s ňou sedem detí. Jedno z nich krátko po narodení zomrelo. O jeho zločinoch sa verejnosť dozvedela v apríli 2008. O rok neskôr ho odsúdili na doživotie za znásilnenie, incest, zotročovanie a zabitie z nedbanlivosti.

Predchádzajúcu žiadosť o predčasné prepustenie minulý rok zamietli s odôvodnením vysokej kriminálnej energie páchateľa a jeho nepripravenosti na život na slobode.

Ak ste sa stali obeťou alebo svedkom násilného trestného činu, nonstop bezplatnú telefonickú pomoc nájdete na webe pomocobetiam.sk - Victim Support Slovakia poskytuje služby právnikov, psychológov, sociálnych poradcov.
