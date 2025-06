Monika Haasova po rokoch prelomila mlčanie: Rola Bambuľky jej priniesla trápenie, prečo sa jej iné deti smiali?

Rozprávková postavička Bambuľky patrila v 80. rokoch k ikonám detských televíznych obrazoviek. Za úspešným seriálom, ktorý si získal celé generácie divákov, sa však skrýval aj menej známy príbeh jeho detskej hrdinky – príbeh o sláve, ktorá so sebou priniesla aj nečakané výzvy.

Ako prezradila v podcaste Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej rádia Melody, hoci si herečka Monika Haasová spomína na svoje detstvo s láskou, obdobie po odvysielaní seriálu jej prinieslo aj nepríjemné zážitky. Najsilnejšie si vybavuje reakcie spolužiakov potom, čo sa na obrazovke objavila v jednej citlivej scéne, ktorá neskôr vyvolala nepochopenie a posmešky.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Monika Haasova (@monika__haasova)

Sláva aj tieň detskej hviezdy

Zatiaľ čo si mnohí Bambuľku pamätajú ako milé a bezstarostné dievčatko, jej predstaviteľka Monika Haasová zažívala v škole presný opak. „Bola časť, s ktorou som mala problém – tá, kde som bola holá. Vtedy som to vôbec neriešila, ale potom sa mi deti v škole smiali, že som tam holá,“ priznala Haasová s odstupom času.

V detskom veku ešte nerozumela, čo všetko táto scéna vyvolá. „Dnes to už riešime všetci, ale vtedy to nebolo nijako ošetrené… V tom veku by som sa ani na to nejako psychologicky nepozerala, ale vadilo mi to, že sa mi vysmievajú decká: Haaa, si bola holá, sme ťa videli,“ zaspomínala si v podcaste.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Festival DIVNE VECI 🦄 (@festivaldivneveci)

Veľmi veľkou zaujímavosťou bolo aj to, že legendárne pesničky z Bambuľky Monika nikdy nenaspievala sama. „To by bolo pre také malé dieťa veľmi veľa. Takže to vyriešili tak, že našli dvojníčku, ktorá bola staršia. A vedela sa tak skvele priblížiť môjmu hlasu a aj sa snažila trošku šušlať,“ prezradila Monika. Spev za ňu nahrala Alena Antalová, dnes známa herečka pôsobiaca v Brne. „Vôbec sme neprichádzali do kontaktu. Osobne sme sa stretli až v dospelosti pri nakrúcaní jedného dokumentu,“ dodala.

Spomienky na natáčanie, ktoré formovali detstvo