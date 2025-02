Moment, ktorý vás chytí za srdce: Princ William nezabudol, čo znamená mať pokoru a byť blízko k ľuďom

Princ William, syn kráľa Karola, sa opäť ukázal ako veľký džentlmen a profesionál v kontakte s verejnosťou. Počas návštevy školy v oblasti Toxeth v Liverpoole 23. januára sa stretol s komunitou a mladými študentmi, keď odrazu dostal otázku, ktorá by iných možno zaskočila.

Ako uviedol People, princ William sa počas výmeny názorov so žiakom menom Mohammed vôbec neocitol v nezvyčajnej situácii, keď sa ho mladý chlapec opýtal, či je „kráľ“. Princ odpovedal diplomaticky: „Nie, nie som. Som jeho syn.“ Tento moment bol nielen vtipný, ale aj ukázal, aký je princ z Walesu pokorný a otvorený, keď interaguje s ľuďmi z rôznych spoločenských vrstiev, a to nielen s dospelými, ale aj s deťmi. Princ William vždy dokáže udržať konverzáciu na ľudskej úrovni a s ohľadom na ostatných, čo z neho robí veľmi obľúbenú osobnosť medzi verejnosťou.

