Môj balkón, moje kráľovstvo? Nie je to úplne tak, za niektoré činnosti vám hrozí vysoká pokuta

Slnečné dni lákajú mnohých obyvateľov bytových domov na balkón, kde si chcú vychutnať grilované jedlá alebo si zapáliť cigaretu. Aj keď sa to môže zdať ako nevinná zábava, tieto aktivity môžu viesť k nepríjemnostiam vrátane pokút až do výšky 150 €. No v závislosti od miestnych nariadení, domových poriadkov a reakcií susedov.

Na Slovensku neexistuje jednotný zákon, ktorý by plošne zakazoval grilovanie alebo fajčenie na balkóne. Avšak niektoré mestá prijali vlastné všeobecne záväzné nariadenia (VZN), ktoré tieto činnosti regulujú.

• Prešov: Podľa VZN č. 6/2010 je grilovanie na balkóne zakázané. Porušenie tohto nariadenia môže viesť k pokute 33 € v blokovom konaní alebo až 150 € v správnom konaní.

• Žilina: Podobne aj v Žiline platí zákaz grilovania na balkóne, pričom za porušenie hrozí pokuta do 33 € v blokovom konaní a až 150 € v správnom konaní, píše nazjedenie.sk.

V iných mestách, ako sú Bratislava, Nitra či Trnava, takéto všeobecne záväzné nariadenia neexistujú. V týchto prípadoch sa regulácia grilovania a fajčenia na balkóne riadi predovšetkým domovým poriadkom konkrétneho bytového domu. Domové poriadky môžu obsahovať ustanovenia, ktoré zakazujú alebo obmedzujú tieto aktivity, a ich porušenie môže viesť k sankciám stanoveným v rámci spoločenstva vlastníkov alebo správcu domu.

Právne aspekty a susedské vzťahy

Aj v prípade, že miestne nariadenia alebo domový poriadok neobsahujú jasný zákaz grilovania či fajčenia na balkóne, je potrebné brať do úvahy ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Podľa § 127 Občianskeho zákonníka platí, že vlastník nehnuteľnosti je povinný zdržať sa všetkého, čo by nad mieru obťažovalo susedov alebo čo by vážne ohrozovalo výkon ich práv. To zahŕňa aj obťažovanie dymom, zápachom či hlukom.

Ak susedia považujú grilovanie alebo fajčenie na balkóne za rušivé, môžu sa obrátiť na mestskú políciu. Pri prvom porušení môže byť udelené napomenutie, avšak pri opakovanom porušení môže byť uložená pokuta vo výške 33 €.

Fajčenie na balkóne

Fajčenie na balkóne nie je na Slovensku výslovne zakázané zákonom. Podľa zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov platí zákaz fajčenia v školách, nemocniciach, reštauráciách, na zastávkach a v MHD, čiže nie v súkromných priestoroch, ako sú balkóny bytoviek. Avšak podobne ako pri grilovaní, môže byť predmetom sťažností zo strany susedov, ak dochádza k obťažovaniu dymom. V takých prípadoch sa opäť uplatňuje § 127 Občianskeho zákonníka.

Odporúčania pre obyvateľov bytových domov

Skontrolujte si miestne nariadenia a zistite, či vaše mesto alebo obec má všeobecne záväzné nariadenia týkajúce sa grilovania alebo fajčenia na balkónoch. Preštudujte si domový poriadok a oboznámte sa s pravidlami platnými vo vašom bytovom dome.

Komunikujte so susedmi a pokiaľ plánujete grilovanie alebo fajčenie na balkóne, informujte susedov a snažte sa minimalizovať prípadné obťažovanie. Používajte bezdymové zariadenia, zvážte použitie elektrických alebo plynových grilov, ktoré produkujú menej dymu.

Dodržiavaním týchto odporúčaní môžete predísť nepríjemnostiam a zabezpečiť si pokojné spolunažívanie so svojimi susedmi.