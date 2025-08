Mohol byť miliardár: Muž urobil príšerné rozhodnutie, kvôli objednávke jedla dnes nemá ani cent

Floridčan Laszlo Hanyecz v ten deň pridal príspevok, v ktorom sa písalo: „Mám 10-tisíc bitcoinov. Dám ich komukoľvek za trochu pizze… možno za dve veľké, aby mi niečo ostalo aj na zajtra.“

Nezabudol priblížiť, čo si predstavuje pod ideálnou pizzou: „Mám rád, keď si môžem pizzu odložiť a neskôr si z nej ukrajovať. Môžete ju upiecť sami a priniesť mi ju, alebo ju jednoducho objednať. Môj cieľ je získať pizzu výmenou za bitcoiny – aby som si nemusel variť sám. Chcem niečo ako raňajkový tanier v hoteli – keď vám prinesú jedlo až do postele a vy ste šťastní. Mám rád cibuľu, papriku, klobásu, huby, paradajky, salámu… jednoducho bežné veci, žiadne čudné ryby a podobne. Ale pokojne aj obyčajnú syrovú – tá sa asi dá zohnať lacnejšie. Ak máte záujem, ozvite sa. Dohodneme sa. Ďakujem, Laszlo.“

10-tisíc bitcoinov za pizzu

Upozorňujeme, že uvedené čísla majú len informačný charakter a pri takej extrémne volatilnej mene, akou je Bitcoin, sa môžu v krátkom čase výrazne zmeniť.

V čase písania článku stojí jeden bitcoin približne 100 220 eur a jeho hodnota tento týždeň mierne klesá. Ak by si Laszlo svojich 10-tisíc bitcoinov nechal, dnes by mal na účte 1 002 200 000 eur – a áno, bol by z neho miliardár.

Keď 18. mája 2010 zverejnil svoj legendárny príspevok na Bitcoin fóre, mali jeho bitcoiny hodnotu len približne 33 eur. O pár rokov neskôr, v rozhovore s Andersonom Cooperom pre reláciu 60 Minutes, Laszlo priznal: „Úprimne, myslel som si, že bude strašne cool, ak budem môcť povedať: ‘Počúvaj, práve sa mi podarilo vymeniť túto open source internetovú menu za skutočný produkt.’“

Kým sa niekto ozval, prešli celé štyri dni. Nakoniec zareagoval Brit, ktorý mu cez internet objednal dve pizze z Papa John’s. Laszlo po transakcii zverejnil fotografiu a napísal: „Chcem oznámiť, že som úspešne vymenil 10-tisíc bitcoinov za pizzu.“

Uplynulo deväť mesiacov a Laszlo pocítil dôsledky svojho rozhodnutia. O deväť mesiacov neskôr mal bitcoin hodnotu jeden dolár a Laszlove pizze stáli už desaťtisíc. Dnes by ich hodnota presiahla 500 miliónov eur.