Mohla by na nej tiecť voda a vzniknúť život: Vedci objavili planétu, ktorá sa podobá Zemi. Je bližšie, než by ste čakali

Vesmír skrýva stále nové tajomstvá a jedno z nich je možno bližšie, než sme si mysleli. Astronómovia z univerzity Penn State oznámili objav planéty, ktorá by mohla mať vhodné podmienky pre život aj vodu. Ide o jeden z najzaujímavejších objavov posledných rokov, pretože sa nachádza v relatívnej blízkosti Zeme.
O pozoruhodnom objave informoval portál Debrief, podľa ktorého sa planéta s označením GJ 251 nachádza približne 20 svetelných rokov od Zeme. Vedci ju označili ako superzem, teda planétu väčšiu ako Zem, no s podobným zložením. Predpokladajú, že má skalnatý povrch a približne štvornásobnú hmotnosť Zeme.
Planéta, na ktorej by mohla existovať voda
Podľa vedcov sa GJ 251 nachádza v obývateľnej zóne svojej hviezdy, teda v oblasti, kde by mohla existovať kvapalná voda. Ak má zároveň atmosféru, mohla by byť vhodným miestom pre život. „Takéto planéty hľadáme, pretože predstavujú našu najväčšiu šancu nájsť mimozemský život,“ vysvetlil astronóm Suvrath Mahadevan, ktorý sa na výskume podieľal.
Tento objav je výsledkom dlhoročného výskumu. Vedci využili špičkový prístroj Habitable-Zone Planet Finder (HPF), ktorý dokáže mimoriadne presne analyzovať svetlo hviezd. Prístroj zachytil drobné zmeny v ich jase, čo naznačilo prítomnosť planéty. „GJ 251 by mohla byť kľúčom k pochopeniu, ako často sa vo vesmíre vyskytujú podmienky vhodné pre život,“ dodal Mahadevan.
Zatiaľ ju nevidíme, ale to sa môže zmeniť
Planétu sa zatiaľ nepodarilo pozorovať priamo, pretože dnešné teleskopy nie sú dostatočne výkonné. Vedci veria, že nové vesmírne observatóriá, ktoré sa pripravujú na spustenie, by mohli v budúcnosti odhaliť viac.
Ak sa potvrdí, že GJ 251 má atmosféru a stopy vody, pôjde o jeden z najvýznamnejších objavov v dejinách astronómie a zároveň o dôkaz, že život mimo Zeme môže byť oveľa bližšie, než sme si mysleli.
