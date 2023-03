Mnohých to prekvapí: Letuška prezradila, čo sa stane v prípade, ak cestujúci zomrie počas letu

Je náročné si predstaviť situáciu, v ktorej letíte do vašej obľúbenej dovolenkovej destinácie a niektorý z pasažierov počas letu príde o život. Bohužiaľ, aj tieto situácie sa na palube lietadiel dejú a podľa všetkého častejšie, ako si myslíme. Ako sa ale v takýchto prípadoch postupuje?

Letuška popisuje, čo sa deje po smrti pasažiera

Portál LADBible upozornil na tiktokové video, v ktorom letuška oboznamuje sledovateľov so situáciou, kedy jeden z cestujúcich počas letu zomrie. Ako členka posádky hovorí, sama sa, našťastie, s takouto nepríjemnou situáciou ešte nestretla, no niektoré jej kolegyne to šťastie nemali. Podľa jej slov nikto z palubných sprievodcov nemá kompetenciu na to, aby človeka prehlásil za mŕtveho. Z toho logicky vyplýva, že tak môže urobiť až polícia s expertmi po pristátí.

Vo výnimočných situáciách môže kapitán odkloniť let a pristáť na najbližšom možnom letisku, no vo väčšine prípadov sa s telom zosnulého nemanipuluje a ostáva na svojom mieste. V prípade, že to kapacita voľných sedadiel dovoľuje, sú, pochopiteľne, prísediaci (alebo telo) presunutí na iné miesta, no stávajú sa aj prípady, kedy je lietadlo skrátka plne obsadené. Počas takejto situácie teda musia cestujúci sedieť na svojom mieste, a to aj napriek tomu, že sa vedľa nich nachádza zosnulý.

Chcú zachovať dôstojnosť

Ako sa ďalej v článku uvádza, existuje už niekoľko prípadov, kedy sa k tejto téme vyjadrili členovia posádky. Mnohí sa zhodujú, že cieľom je zabezpečiť pasažierom aj v takej nepríjemnej situácii čo najväčšie pohodlie a zároveň zachovať dôstojnosť zosnulého. So svojou skúsenosťou sa podelil aj jeden cestujúci, ktorý podobnú situáciu zažil. Pri 11-hodinovom lete z Frankfurtu do Singapuru prestala jedna žena dýchať a v poslednom úseku letu umrela. Jej telo (okrem tváre) posádka zakryla plachtou a prísediacim našla nové miesta.