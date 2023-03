Zverejnili nové detaily z druhej série The Last of Us, uvidíme viac infikovaných a akcie. Stvárni Ellie znova Bella Ramsey?

Prvá séria The Last of Us si získala srdcia fanúšikov a kritikov po celom svete. Veľkolepé finále ukončilo dej, v ktorom sa Joel (Pedro Pascal) a Ellie (Bella Ramsey) prebojovali neľútostným svetom za vidinou lieku na smrtiaci vírus. Niektorí diváci ešte nestihli spracovať udalosti z poslednej časti a tvorcovia už posúvajú dôležité informácie o pokračovaní.

Článok pokračuje pod videom ↓

Zmeny v hereckom obsadení

Ako uvádza ABC, pokračovanie postapokalyptického príbehu sa bude opierať o herné spracovanie druhej časti The Last of Us. To sa odohráva päť rokov po udalostiach z prvej časti a preto sa medzi fanúšikmi okamžite vytvorila diskusia, či tvorcovia ponechajú v úlohe Ellie Bellu Ramsey. Unilad však väčšinu divákov potešil a na základe informácií, ktoré priniesli tvorcovia, potvrdil účasť mladej herečky aj v druhej sérii.

Zásadné zmeny by sa nemali udiať ani u iných postáv a v pokračovaní by sme mali vidieť s rovnakým hereckým obsadením Joela, Ellie, Tommyho, ale aj Mariu. Producenti umlčali názory kritikov, ktoré sa opierali o mladistvý vzhľad herečky Belly Ramsey a jasne deklarovali, že pri castingu a obsadzovaní počítali s viacerými možnosťami, a teda v tomto prípade konkrétne aj s tým, že seriál bude pokračovať. Uviedli tiež, že make-up a kostýmy dokážu divy.

Kedy sa dočkáme novej série a čo nám ponúkne?

The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax. pic.twitter.com/FQNG6vhk1d — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 27, 2023

Ako uvádza ABC, na základe rozhovoru Pedra Pascala pre Collider sa dá predpokladať, že tvorcovia začnú s natáčaním ešte v aktuálnom roku. Vo všeobecnosti sa opitmisticky odhaduje, že druhá séria by mohla na obrazovkách odštartovať niekedy v priebehu roka 2024, no zatiaľ nebolo nič oficiálne potvrdené.

Podľa informácií, ktoré do sveta vypustili producenti, bude pokračovanie príbehu pomerne široké a je pravdepodobné, že ho rozdelia do viacerých sérii. Showrunner Craig Mazin sa vyjadril, že druhá časť The Last of Us ponúka komplikovanejší a rozsiahlejší príbeh, ktorý presahuje jednu sériu. Mazin a Druckmann tiež prezradili, že v pokračovaní uvidíme viac z pôvodného The Last of Us, v zmysle väčšieho množstva akcie a väčšieho množstva infikovaných, o čom informuje Variety.