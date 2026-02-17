Mladý slovenský talent strelil svoj prvý hetrik v kariére: Chovan patrí medzi najväčšie nádeje nášho hokeja

Slovenský hokejový útočník Ján Chovan strelil svoj prvý hetrik v kariére. Troma gólmi a asistenciou sa podpísal pod triumf Sudbury nad Niagarou 6:2 v nočnom stretnutí kanadskej juniorskej OHL a stal sa prvou hviezdou zápasu.
Na streleckú listinu sa okrem 19-ročného Chovana zapísal aj jeho krajan a spoluhráč Adam Nemec, ktorý pridal dve asistencie. Bod za asistenciu si v drese hostí pripísal Jakub Chromiak.
Slovenský útočník Ján Chovan bol draftovaný v 6. kole minuloročného draftu celkovo zo 184. miesta klubom Los Angeles Kings. Zároveň bol jediným Slovákom, ktorý bol pozvaný na Scouting Combine, kde sa predstavilo 90 najväčších draftových nádejí. Predtým hral v najvyššej fínskej juniorskej súťaži, kde si obliekal farby Tappary Tampere.
Jan Chovan gives us the lead on the Powerplay!! @OHLHockey | @FloHockey pic.twitter.com/923ozKE6Ej
— Sudbury Wolves (@Sudbury_Wolves) February 16, 2026
