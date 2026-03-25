Ministerstvo vnútra v rámci šetrenia prepustilo 146 upratovačiek na východnom Slovensku. Dostanú odstupné

Ilustračné foto: Pexels

Klaudia Oselská
SITA
Ušetrí tak približne pol milióna eur.

Ministerstvo vnútra SR prijalo opatrenia na zmiernenie sociálnych dôsledkov rozhodnutia o prepustení upratovačiek na pracoviskách na východnom Slovensku, pričom dotknutým zamestnankyniam bude vyplatené odstupné nad zákonný rámec.

Ako ďalej rezort vnútra informoval, paralelne sa hľadali možnosti ich ďalšieho uplatnenia – či už v rámci rezortu, alebo u externého poskytovateľa služieb. Predbežné informácie podľa ministerstva naznačujú, že časť zamestnankýň o tejto možnosti uvažuje, zatiaľ čo iné, najmä tie v dôchodkovom veku, sa rozhodli pracovnú aktivitu ukončiť.

Rozhodnutie vzniklo na základe dôkladnej analýzy

„Ministerstvo vnútra odmieta snahy o politické zneužívanie manažérskeho rozhodnutia týkajúceho sa ukončenia pracovných pomerov upratovacieho personálu,“ uviedol rezort s tým, že ide o citlivú otázku, ktorá sa dotýka konkrétnych ľudí, a preto by mala byť predmetom vecnej a korektnej diskusie, nie politických interpretácií.

Zároveň ministerstvo zdôrazňuje, že si je plne vedomé ľudského rozmeru celej situácie. „Zamestnankyne a zamestnanci, ktorých sa rozhodnutie týka, dlhodobo prispievali k fungovaniu ministerstva a za svoju prácu si zaslúžia rešpekt, úctu a férový prístup. Rozhodnutie nebolo motivované zľahčovaním ich prínosu ani žiadnymi osobnými charakteristikami,“ uviedol rezort.

Rozhodnutie o prepustení upratovačiek bolo podľa ministerstva vnútra výsledkom dôkladnej analýzy. „Ministerstvo vychádzalo z ekonomických a prevádzkových údajov, ktoré boli detailne vyhodnocované, a zároveň viedlo rokovania so sociálnymi partnermi. Celý postup prebehol v súlade s pracovnoprávnymi predpismi a pri zachovaní všetkých zákonných aj sociálnych štandardov ochrany zamestnancov,“ zdôraznil rezort vnútra.

Doplnilo, že po oboznámení sa so všetkými okolnosťami a dôvodmi riešenia tento postup akceptovali aj zástupcovia odborov, čo potvrdzuje jeho vecnú opodstatnenosť.

Ilustračné foto: Freepik

Rezort ušetrí približne pol milióna eur

V kontexte zodpovedného prístupu k verejným financiám je podľa ministerstva vnútra prirodzené, že sa optimalizačné opatrenia týkajú najmä podporných činností. „Zásahy sa nedotýkajú oblastí, ktoré sú priamo spojené s bezpečnosťou občanov alebo poskytovaním základných služieb verejnosti. Napriek tomu si uvedomujeme, že takéto kroky nie sú jednoduché a prinášajú aj nepopulárne rozhodnutia,“ skonštatovalo ministerstvo.

Odhadovaný finančný efekt opatrenia predstavuje podľa rezortu úsporu približne pol milióna eur. „Aj preto je povinnosťou vedenia rezortu systematicky vyhodnocovať, kde je možné zabezpečiť služby efektívnejšie a hospodárnejšie,“ dodalo ministerstvo vnútra.

Ministerstvo vnútra rozhodlo o prepustení 146 civilných zamestnankýň v rámci Centier podpory v Prešovskom a Košickom kraji. Odborový zväz polície v SR ešte začiatkom marca vyjadril s týmto krokom nesúhlas.

Je v hre uvoľnenie ďalších rezerv ropy. Má ísť až o 400 miliónov barelov

Odporúčané články
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku

