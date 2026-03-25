Je v hre uvoľnenie ďalších rezerv ropy. Má ísť až o 400 miliónov barelov

Ilustračné foto: TASR

Klaudia Oselská
TASR
Toto množstvo predstavuje iba 20 % zásob agentúry.

Šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol vyhlásil, že je „pripravený“ schváliť ďalšie uvoľnenie ropných rezerv, ak to bude potrebné na zmiernenie dosahu vojny na Blízkom východe na globálne dodávky. Povedal to v stredu počas návštevy Tokia, kde japonská premiérka Sanae Takaičiová požiadala IEA o dodatočné uvoľnenie „v prípade, že situácia bude pretrvávať“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Dodávky ropy sú vážne narušené

Americko-izraelské útoky na Irán a následné reakcie Teheránu vrátane faktického uzavretia Hormuzského prielivu vážne narušili globálne dodávky ropy, čo vyvolalo obavy z rastúcich cien v Japonsku a v ďalších ázijských ekonomikách závislých od dovozu.

Ilustračné foto: Unsplash

IEA už skôr oznámila, že jej členské krajiny uvoľnia 400 miliónov barelov ropy (barel = 159 litrov) zo svojich rezerv, aby zmiernili dosah vojny na Blízkom východe. Birol v stredu konštatoval, že toto množstvo predstavuje iba 20 % zásob agentúry. „Ak to bude potrebné, sme pripravení pokračovať, ale veľmi dúfam, že to nebude nutné,“ povedal.

Až 95 % japonského dovozu ropy prichádza z Blízkeho východu. Krajina začala minulý týždeň uvoľňovať ropu zo zásob súkromného sektora a vo štvrtok začne čerpať z vládnych rezerv.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tip na výlet
Slováci a Česi v zahraničí
1 na 1
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac