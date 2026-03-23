Kultúrne inštitúcie avizujú právne kroky: FPU vyzvali, aby rešpektovalo platné zmluvy

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová a štátny tajomník Ministerstva kultúry Lukáš Machala, Foto: TASR (Jaroslav Novák)

Lucia Mužlová
TASR
FPU zrušilo platné zmluvy.

Viac ako 20 kultúrnych organizácií a inštitúcií z celého Slovenska vyzýva Fond na podporu umenia (FPU), aby rešpektoval platné zmluvy a podpísal dodatky na rok 2026. V opačnom prípade sú pripravené využiť všetky právne kroky vrátane vymáhania náhrad škôd. Pripravujú podnet na prokuratúru, avizujú aj ďalšie kroky. Informovali o tom na pondelkovej tlačovej konferencii, kde zároveň poukázali na dosah rozhodnutia Rady FPU o zrušení platných zmlúv viacročných projektov.

„Rada fondu nemá právomoc uznesením zrušiť platné zmluvy. Preto z nášho pohľadu zmluvy trvajú, kým o ich zrušení nerozhodne súd. A budeme trvať na tom, aby ich štát dodržal. V prípade nerešpektovania zmluvných záväzkov sme pripravení využiť všetky právne kroky,“ skonštatovala Barbara Sigmundová z literárneho časopisu Verzia.

Rada nemá právo plošne rušiť platné zmluvy

Kultúrne organizácie sa pritom odvolávajú na právnu analýzu, podľa ktorej nemá Rada FPU právomoc plošne rušiť platné zmluvy uznesením. Zmluvy boli podľa nej uzavreté legálne a podpísané FPU, pričom zákon viacročné zmluvy nezakazuje. Tvrdia, že uznesenie rady zároveň nemôže spätne zasahovať do už existujúcich práv a záväzkov, čo znamená, že rozhodnutie Rady FPU samo osebe nemení platnosť týchto zmlúv. Argumentácia samotnej rady v tejto súvislosti nie je podľa nich ničím podložená.

Podotýkajú, že rozhodnutie Rady FPU má okamžité dosahy na fungovanie organizácií z rôznych oblastí kultúry vrátane mnohých projektov naprieč Slovenskom. Pripomínajú tiež, že mnohé z projektov a podujatí sa pripravujú dlhý čas dopredu, pričom už v súčasnosti sú na ne naviazané konkrétne záväzky, ľudia i financie. Takéto zásahy považujú za neakceptovateľné. Niektoré z projektov sa preto nebudú môcť uskutočniť, pri niektorých nie sú vylúčené prípadné úpravy či „radikálnejšie rozhodnutia“. Rozhodnutím Rady FPU sa podľa nich stáva kultúra v regiónoch po celom Slovensku oveľa nedostupnejšou, ako geograficky, tak aj finančne. Hovoria o „sadistickom rozdupaní“ kvalitnej kultúrnej kontinuity.

„Pýtame sa, ako môžu občania Slovenskej republiky dôverovať štátu, ktorý nedodržiava svoje vlastné podpísané zmluvy,“ odkazujú inštitúcie upriamujúc pozornosť na narúšania zmluvnej istoty a oslabovanie dôvery občanov v zákony.

Rozhodnutie Rady FPU z 18. marca sa má týkať rušenia tzv. trojročných zmlúv. Má ísť o viac ako 30 projektov po celom Slovensku, kultúrnych centier, medzinárodných festivalov či časopisov. Organizácie tiež poukazujú na to, že doteraz nebola zverejnená zápisnica zo zasadnutia, rovnako nemajú zdôvodnenie zo strany rady.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac