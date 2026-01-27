Ministerstvo investícií podporí regióny sumou 18 miliónov eur: Peniaze bude čerpať z eurofondov

Ilustračné foto: Unsplash (bruno-neurath-wilson/jakub zerdzicki)

Klaudia Oselská
SITA
Finančne pomôže školám aj doprave.

Ministerstvo investícií podpísalo 22 zmlúv za takmer 18 miliónov eur. Z eurofondov budú podporené školy, športová infraštruktúra, obnova verejných priestorov aj doprava. Ministerstvo súčasne podporí aj desiatky menších projektov, ktoré zlepšia život ľudí v regiónoch.

„Teší ma, keď eurofondy prinášajú konkrétne zlepšenia priamo tam, kde ľudia žijú – v školách, obciach, mestách aj na cestách. Príkladom je aj investícia takmer sedem miliónov eur do modernizácie križovatiek na ceste II/583 v Žilinskom kraji, ktorá zvýši bezpečnosť a plynulosť dopravy v celom regióne,“ uviedol minister investícií Samuel Migaľ.

Podporí školy, výstavbu ciest aj cyklotrás

Ministerstvo priblížilo, že v Bratislavskom kraji sa chystá rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Rovinka za 320-tisíc eur. V Trenčianskom kraji modernizácia infraštruktúry Základnej školy s Materskou školou Slatina nad Bebravou za 264-tisíc eur. Ďalších 180-tisíc eur pôjde na rekonštrukciu multifunkčného ihriska v obci Hrachovište a 202-tisíc eur na vybudovanie hokejbalového ihriska v Brezovej pod Bradlom.

Ministerstvo zároveň podporí výstavbu amfiteátra v obci Pažiť sumou 172-tisíc eur. V Nitrianskom kraji zafinancuje vybudovanie dvoch tréningových ihrísk v Nových Zámkoch za 709-tisíc a rekonštrukciu Modernej školy vo Veľkých Ripňanoch za 908-tisíc eur.

Do Žilinského kraja poputuje 176-tisíc eur na modernizáciu miestnej komunikácie Podvysoká – Zákopčie, 713-tisíc eur na sanáciu zosuvu cesty III/2250 v katastrálnom území Pokrývač a takmer sedem miliónov eur smeruje do modernizácie dvoch významných križovatiek K2 a K3 na ceste II/583. Projekt zlepší dopravnú dostupnosť medzi Horným Považím, Oravou a Liptovom.

V Banskobystrickom kraji bude podporený projekt CURI – SOŠ drevárska Zvolen sumou 300-tisíc eur. Ďalších 324-tisíc eur pôjde na rekonštrukciu športového areálu a vybudovanie environmentálnej učebne na Gymnáziu Ivana Kraska v Rimavskej Sobote.

Za 640-tisíc eur sa zrekonštruuje základná škola vo Svidníku v Prešovskom kraji. Na výstavbu ďalšej etapy cykloturistického chodníka v Levoči vyčlenili 494-tisíc eur. Vybudovaná bude aj nová cyklotrasa za 1,36 milióna eur v Ždiari, konkrétne v atraktívnej turistickej lokalite Strednica.

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

V Košickom kraji ministerstvo podporí regeneráciu vnútroblokov v Sobranciach sumou 234-tisíc eur. Košický kraj sa dočká aj rekonštrukcie cesty Kostoľany nad Hornádom – Sokoľ, na ktorú ministerstvo vyčlenilo 1,76 milióna eur. V pláne je tiež rekonštrukcia športovej infraštruktúry Základnej školy Komenského v Sobranciach za 218-tisíc či rekonštrukcia športovej infraštruktúry v obci Slanské Nové Mesto za 178-tisíc eur. Spolu 340-tisíc eur pôjde aj na výstavbu novej časti stokovej siete v obci Slavkovce.

Okrem toho do Košického kraja poputuje aj 595-tisíc eur na výstavbu chodníkov v rekreačnej lokalite Jazero. Komplexnej obnovy sa dočká aj synagóga v Moldave nad Bodvou, na ktorú ministerstvo vyčlenilo 904 miliónov eur.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pokuta sa môže vyšplhať až na 200 eur: Na cestách pribudnú radary, ktoré budú fungovať…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac