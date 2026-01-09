Minister Šutaj Eštok sa zastal Ukrajincov: Medzi Slovákmi sa šíria hoaxy o tom, aké poberajú dávky

Foto: TASR - Jakub Kotian

Lucia Mužlová
TASR
Do systému Ukrajinci odvádzajú viac, než z neho čerpajú.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) dementuje tvrdenia o masovom zneužívaní systému a štátnych dávok zo strany utečencov z Ukrajiny. Reaguje tak na tému dočasného útočiska pre ľudí z Ukrajiny a hoax o tom, ako na Slovensku poberajú dávky, hoci tam nežijú. Šéf rezortu vnútra to konštatuje vo videu na sociálnej sieti.

„Internet zaplavili tvrdenia o masovom zneužívaní systému a vyťahovaní peňazí zo štátu. Šíria sa masovo, ale nie sú pravdivé, sú totiž postavené na manipulácii faktov. A chcem to povedať veľmi jasne, nič také sa nedeje,“ zdôrazňuje Šutaj Eštok.

Utiekli pred vojnou

Podotýka, že tzv. dočasné útočisko nie je azyl, ide o dočasnú ochranu podľa práva Európskej únie zavedenú pre výnimočnú situáciu. Osoby s týmto statusom môžu podľa ministra zo Slovenska vycestovať a vrátiť sa späť, je to zákonné. Zároveň však platí, že ak sa na Slovensku reálne takéto osoby nezdržiavajú, nemajú nárok na akékoľvek dávky ani príspevky zo strany štátu.

Po sprísnení pravidiel poberá podľa ministra v súčasnosti príspevok na ubytovanie približne 9000 ľudí, ktorí utiekli pred vojnovým konfliktom. Väčšina si bývanie hradí podľa neho z vlastných zdrojov a významná časť pomoci je financovaná z európskych peňazí, nie zo štátneho rozpočtu. „Podotýkam, že sme to umožnili najmä pre matky s deťmi a zdravotne ťažko znevýhodnené osoby,“ dopĺňa Šutaj Eštok.

Pozornosť rovnako upriamuje aj na fakt, že na Slovensku v súčasnosti pracuje a platí odvody približne 70 000 ľudí z Ukrajiny. „Do systému odvádzajú viac, než z neho čerpajú a len za posledné roky priniesli stovky miliónov eur do verejných financií,“ odkazuje Šutaj Eštok.

