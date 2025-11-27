Mimoriadna situácia: Zatvárajú dôležitý most, je v havarijnom stave. Chodci pôjdu po dočasnej lávke, autá po obchádzke

Aktuálna správa
Lucia Mužlová
TASR
Pre peších zriadia vedľa existujúceho mosta dočasnú lávku, ktorá im umožní bezpečný prechod.

Most nad Lutilským potokom na Partizánskej ulici v Žiari nad Hronom, ktorý čaká komplexná rekonštrukcia, uzatvoria v polovici decembra. Obyvateľov tejto časti mesta tak čakajú niekoľkomesačné dopravné obmedzenia.

Odborná referentka pre komunikáciu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Vanesa Čierna informovala, že uzavretie mosta je naplánované na 15. decembra. „Po predprípravných prácach v decembri budú nasledovať búracie práce, zameranie opôr, výkres a následné objednanie výstuže,“ priblížila s tým, že samotné stavebné práce by mali začať začiatkom budúceho roka.

Most bol v zlom stave

BBSK pristúpil k oprave mosta z dôvodu jeho nevyhovujúceho stavu, ktorý už neumožňuje jeho bezpečné používanie. Rekonštrukcia tohto mosta je podľa Čiernej súčasťou vysúťaženého balíka rekonštrukcie štrnástich mostov s jednotným termínom dokončenia, ktorým je jún budúceho roka.

Rekonštrukcia si vyžiada aj dopravné obmedzenia, obchádzka pre motoristov povedie cez Priemyselnú ulicu. Dočasné zmeny si z tohto dôvodu vyžiadajú aj cestovné poriadky mestskej hromadnej dopravy a regionálnej autobusovej dopravy. Pre peších zriadia vedľa existujúceho mosta dočasnú lávku, ktorá im umožní bezpečný prechod.

