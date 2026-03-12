Mimoriadna situácia v meste na strednom Slovensku: Varujú obyvateľov, nastal zosuv svahu

Aktuálna správa
Roland Brožkovič
TASR
Pri zosuve pôdy vyvalilo niekoľko stromov, ktoré ohrozovali premávku.

V Novej Bani vyhlásili pre zosuv svahu na cestu tretej triedy na Školskej ulici mimoriadnu situáciu. Správca cesty, Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC), na mieste vykonal potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti, no samospráva aj napriek tomu žiada obyvateľov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v tejto lokalite. Cesta je v súčasnosti prejazdná, no pri zosuve bol porušený aj chodník lemujúci cestu, ktorý vedie až k miestnej železničnej stanici.

Riaditeľka novobanských Technických služieb Lucia Beťková pre TASR priblížila, že zosuv nahlásili obyvatelia v sobotu 7. marca v ranných hodinách. Pri zosuve pôdy vyvalilo niekoľko stromov, ktoré ohrozovali premávku a odsunulo aj betónové zábrany lemujúce cestu. Tie ešte vlani osadila v úseku Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Zosuv tiež poškodil chodník nad cestou vedúci k železničnej stanici.

Chodník je nepriechodný

„Zosuv nám skomplikoval situáciu v tom, že chodník je na 90 percent v tom jednom mieste odtrhnutý, čiže sme ho museli uzavrieť z oboch strán a je momentálne pre ľudí nepriechodný,“ skonštatovala Beťková. Po udalosti skontrolovali a vyčistili tiež ďalšie úseky svahu. Časti, ktoré sú v najhoršom stave, chcú podľa jej slov v budúcnosti sanovať oporným múrom. Mesto tiež v tejto súvislosti vyhlásilo na základe zasadnutia krízového štábu mimoriadnu situáciu.

Opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti v spomínanom úseku realizovala po zosuve svahu BBRSC v súčinnosti s ďalšími zainteresovanými subjektmi. „Zo strany BBRSC bolo umiestnené dočasné dopravné značenie, ktoré zaistí bezpečný prejazd úsekom, a odstránený bol strom nachádzajúci sa na zosunutom svahu, ktorý nebezpečne visel ponad promenádu a cestu. Odstránili sme aj zosunutú pôdu a vrátili do pôvodného stavu na krajnici umiestnené zábrany,“ priblížila manažérka pre komunikáciu a PR BBRSC Martina Straková.

Doplnila tiež, že nateraz neplánujú ďalšie práce, keďže je cesta prejazdná, krajnica vyčistená a zabezpečená tak, ako bola pred zosuvom. „V prípade popadaných skál na vozovke ich odstránime. Do svahu viac nebudeme zasahovať,“ dodala s upozornením, že pozemok nie je majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) ani BBRSC.

Vedúci Strediska správy a údržby rýchlostných ciest 2 Nová Baňa Peter Pšenák priblížil, že betónové zvodidlá v úseku osadili v minulosti pre skaly padajúce na vozovku. „Následne pri zosuve tohto svahu tieto betónové zvodidlá zabránili, aby sa zosunutá pôda dostala na vozovku, a tým sa zamedzilo ohrozeniu cestnej premávky,“ poznamenal. Dodal tiež, že NDS je síce vlastníkom úseku, no aktuálne prebieha usporiadanie cestnej siete, aby sa mohol majetok previesť na BBSK.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Jeden scenár horší ako druhý: Svet má strategické zásoby ropy na len 3 mesiace, varuje…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac