Mimoriadna situácia: Dočasne uzavreli dôležitý most v meste na západnom Slovensku. Zisťujú jeho stav

Kolonádový most v meste Piešťany dočasne uzavreli z technických príčin. V súčasnosti prebiehajú monitorovacie a diagnostické práce. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová.
Cieľom monitoringu je posúdiť dlhodobo zhoršený technický stav pilierov mosta. Práce prebiehajú v spolupráci so Žilinskou univerzitou. O ďalšom postupe a možnom opätovnom sprístupnení mosta bude radnica vedieť viac po zasadnutí krízového štábu a rokovaní s odborníkmi. „Večer budeme mať viac informácií,“ uviedla hovorkyňa.
Odporúčané články
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku