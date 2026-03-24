Miliardy na život mimo Zeme: NASA pozastavuje projekt Gateway a spúšťa stavbu základne na Mesiaci

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
TASR
Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) investuje 20 miliárd dolárov do výstavby základne na Mesiaci a zároveň pozastaví plány vybudovať vesmírnu stanicu na jeho obežnej dráhe, známu ako Gateway. Oznámil to v utorok riaditeľ NASA Jared Isaacman, informuje TASR podľa agentúry AFP.

„Úrad má v úmysle pozastaviť Gateway v súčasnej podobe a presunúť pozornosť na infraštruktúru, ktorá umožní trvalú prevádzku na povrchu,“ uviedol Isaacman vo vyhlásení. Zmienených 20 miliárd dolárov by podľa neho mali vynaložiť za sedem rokov. Výstavba lunárnej základne si vyžiada desiatky vesmírnych misií a bude zahŕňať spoluprácu s komerčnými a so zahraničnými partnermi. „Cesta k vybudovaniu prvej stálej základne ľudstva na povrchu mimo Zeme bude postupná a my na ňu vezmeme celý svet,“ doplnil.

Foto: SITA/AP

Chcú byť znova na Mesiaci do roku 2028

Najnovšiu zmenu NASA ohlásila po úprave programu Artemis, ktorého cieľom je dopraviť Američanov znova na povrch Mesiaca do roku 2028 a vytvoriť tam dlhodobú prítomnosť, čo by pripravilo pôdu pre možné misie k Marsu.

Orbitálna lunárna stanica Gateway mala byť miestom, cez ktoré by prechádzali astronauti smerujúci na Mesiac, a kde by sa tiež uskutočňoval výskum. Zrušenie tejto iniciatívy nie je podľa AFP prekvapujúce, pretože podľa kritikov ide o plytvanie peňazí a odvedenie pozornosti od iných ambícií týkajúcich sa Mesiaca.

Isaacman vedie NASA od vlaňajšieho decembra, vo februári oznámil reorganizáciu programu Artemis po sérii sklzov z posledných rokov. Pridali doň ďalšiu skúšobnú misiu pred konečným pristátím na Mesiaci, aby sa znížil čas medzi jednotlivými štartmi a udržala sa tým pripravenosť vesmírnej agentúry.

Opakovane odkladaná misia Artemis 2 zameraná na prvý oblet okolo Mesiaca s ľudskou posádkou za viac ako štvrťstoročie mala pôvodne odštartovať vo februári, po technických problémoch odhalených počas skúšok sa teraz termín štartu presunul na začiatok apríla.

Kto tam bude skôr?

Prezident USA Donald Trump už počas svojho prvého funkčného obdobia oznámil, že chce, aby sa Američania znova postavili na povrch Mesiaca. V podobných plánoch pokračuje aj Čína, ktorá chce vyslať prvú misiu s posádkou na Mesiac najneskôr v roku 2030.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Mal obrovské šťastie, no nevyužil ho: Výherca Eurojackpotu prišiel o stovky tisíc eur vlastnou chybou

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
