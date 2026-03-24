Mal obrovské šťastie, no nevyužil ho: Výherca Eurojackpotu prišiel o stovky tisíc eur vlastnou chybou

Nina Malovcová
Vyhral rozprávkovú sumu, no neprišiel si po ňu.

Neznámy výherca Eurojackpotu z Poľska si nevyzdvihol výhru vo výške viac ako 830 000 eur, hoci od žrebovania uplynuli celé mesiace. Jedna z najvyšších výhier v krajine tak napokon prepadla.

Ako informuje poľský web Onet, výherca z mesta Nowy Sącz si ani po ôsmich mesiacoch od žrebovania svoju výhru vo výške približne 830 000 eur nevyzdvihol.

Výhra prepadla po uplynutí lehoty

Lotériová spoločnosť oznámila, že keďže uplynula zákonom stanovená lehota na uplatnenie nároku, výherca už na peniaze nemá nárok. V Poľsku je táto lehota šesť mesiacov od vyhlásenia výsledkov. Výherná suma sa preto vracia späť do fondu spravovaného organizátorom hier, odkiaľ budú financované ďalšie výhry.

Výherca pritom správne uhádol všetkých sedem čísel Eurojackpotu, konkrétne 7, 8, 13, 29, 36, 4 a 8. Po oznámení výhry v júli 2025 vyvolala správa v meste veľký rozruch, keďže išlo o jednu z najvyšších výhier v regióne. Dodnes však nie je známe, kto za výherným tiketom stál a ani prečo si peniaze neprišiel vyzdvihnúť.

Peniaze sa vrátia späť medzi hráčov

Podľa lotériovej spoločnosti Totalizator Sportowy sa nevyzdvihnuté výhry vracajú späť do systému. „Naším cieľom je, aby sa tieto peniaze v čo najväčšej miere vrátili hráčom,“ uviedla spoločnosť. Prostriedky budú použité napríklad na financovanie garantovaných výhier, vrátane populárneho jackpotu Lotto.

Podobná situácia sa v Poľsku stáva len výnimočne. V roku 2008 si výherca nevyzdvihol viac ako 2,7 milióna eur a v roku 2012 prepadla výhra vo výške približne 3,9 milióna eur. Aj preto ide o mimoriadne nezvyčajný prípad, ktorý opäť ukazuje, že aj rozprávková výhra nemusí skončiť v rukách svojho majiteľa.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
Odporúčané články
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
Na nože
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac