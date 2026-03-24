Mal obrovské šťastie, no nevyužil ho: Výherca Eurojackpotu prišiel o stovky tisíc eur vlastnou chybou

Neznámy výherca Eurojackpotu z Poľska si nevyzdvihol výhru vo výške viac ako 830 000 eur, hoci od žrebovania uplynuli celé mesiace. Jedna z najvyšších výhier v krajine tak napokon prepadla.
Ako informuje poľský web Onet, výherca z mesta Nowy Sącz si ani po ôsmich mesiacoch od žrebovania svoju výhru vo výške približne 830 000 eur nevyzdvihol.
Výhra prepadla po uplynutí lehoty
Lotériová spoločnosť oznámila, že keďže uplynula zákonom stanovená lehota na uplatnenie nároku, výherca už na peniaze nemá nárok. V Poľsku je táto lehota šesť mesiacov od vyhlásenia výsledkov. Výherná suma sa preto vracia späť do fondu spravovaného organizátorom hier, odkiaľ budú financované ďalšie výhry.
Výherca pritom správne uhádol všetkých sedem čísel Eurojackpotu, konkrétne 7, 8, 13, 29, 36, 4 a 8. Po oznámení výhry v júli 2025 vyvolala správa v meste veľký rozruch, keďže išlo o jednu z najvyšších výhier v regióne. Dodnes však nie je známe, kto za výherným tiketom stál a ani prečo si peniaze neprišiel vyzdvihnúť.
Peniaze sa vrátia späť medzi hráčov
Podľa lotériovej spoločnosti Totalizator Sportowy sa nevyzdvihnuté výhry vracajú späť do systému. „Naším cieľom je, aby sa tieto peniaze v čo najväčšej miere vrátili hráčom,“ uviedla spoločnosť. Prostriedky budú použité napríklad na financovanie garantovaných výhier, vrátane populárneho jackpotu Lotto.
Podobná situácia sa v Poľsku stáva len výnimočne. V roku 2008 si výherca nevyzdvihol viac ako 2,7 milióna eur a v roku 2012 prepadla výhra vo výške približne 3,9 milióna eur. Aj preto ide o mimoriadne nezvyčajný prípad, ktorý opäť ukazuje, že aj rozprávková výhra nemusí skončiť v rukách svojho majiteľa.
