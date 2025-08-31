Miliardár s majetkom v hodnote 13,5 miliardy eur sa stal najbohatším Čechom: Predbehol Kellnerovú aj Křetínského

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Časopis Euro zostavil rebríček najbohatších ľudí Česka.

Na post najbohatšieho Čecha s majetkom v hodnote 330 miliárd českých korún (v prepočte 13,5 miliardy eur), sa podľa rebríčka Euro dostal Michal Strnad. Je majiteľom zbrojárskej skupiny CSG.

Ako informuje CNN Prima News, z najvyššej priečky rebríčka zosadil Michal Strnad minuloročného víťaza Daniela Křetínského a prekonal aj Renátu Kellnerovú. Ako sme vás pred časom informovali, Michalov otec Jaroslav Strnad bol zakladateľom priemyselnej a zbrojárskej skupiny Czechoslovak Group (CSG). Pred niekoľkými rokmi ale z vedenia spoločnosti odstúpil a prenechal post Michalovi, rovnako ako aj vlastnícke podiely.

Začínal prácou v sklade, no vypracoval sa na pozíciu úspešného riaditeľa. V rodinnej firme údajne pracoval už v čase, keď mal len 15 rokov a už ako 23-ročný vedel, čo si vyžaduje jej riadenie. Ako 18-ročný založil aj vlastné firmy, pôsobil v poisťovníctve a v servise automobilov. Časom ich predal, no fungovať neprestali.

Foto: Profimedia

V biznise začínal už v mladosti

Stopercentným majiteľom spoločnosti a generálnym riaditeľom sa Michal stal v čase, keď mal len 25 rokov. Jeho otec Jaroslav sa vyjadril, že ak už prebral za spoločnosť zodpovednosť, mal by tak urobiť na sto percent, a to aj po vlastníckej stránke.

CSG sa na svojom webe chváli, že hlavnými piliermi jej podnikania je obranný a bezpečnostný priemysel, ale aj letecký, železničný a automotive priemysel. Exportuje do viac ako 70 krajín sveta a zamestnáva viac ako 14 000 ľudí nielen v Európe, ale aj v USA či v Indii.

