Mier áno, rozhovory nie: EÚ po výzvach Talianska a Francúzska vysvetľuje, prečo sa s Putinom zatiaľ rokovať nebude

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Rokovania s Putinom ešte nie sú na stole.

Európska únia v pondelok zdôraznila, že ešte nie sú vhodné podmienky na rozhovory s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o vojne na Ukrajine. Reagovala tak na vyhlásenie predstaviteľov Talianska a Francúzska, podľa ktorých nastal čas na opätovné zapojenie EÚ do mierových rokovaní.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. „V istom bode sa budú musieť uskutočniť rokovania, a to aj s prezidentom Putinom. Medzitým sa robí veľa práce. Nanešťastie, nevidíme ani náznaky toho, že by sa prezident Putin zapájal do tohto procesu,“ uviedla hovorkyňa Európskej komisie Paula Pinhová.

Európska komisia nevidí náznaky ochoty Moskvy rokovať

„Ešte sme tam nedošli, no budeme dúfať, že sa raz také rokovania uskutočnia a konečne povedú k mieru na Ukrajine,“ doplnila.  Talianska premiérka Giorgia Meloniová v piatok povedala, že „nastal čas“ obnoviť dialóg na vysokej úrovni s Ruskom. Podotkla tiež, že by sa pre rokovania o Ukrajine mohol vymenovať aj špeciálny vyslanec.

Foto: SITA/AP

Ešte v decembri aj francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že Európa by sa mala pokúsiť nájsť spôsob, ako nadviazať kontakt s Kremľom v nadchádzajúcich týždňoch. Výzvy oboch politikov prišli v čase, keď sa Európa intenzívne snaží o ukončenie vojny s pomocou USA.

