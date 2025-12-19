Meta testuje novinku, ktorá mnohých nahnevá. Hľadá spôsoby, ako na ľuďoch zarobiť o niečo viac

Meta testuje systém, ktorý účtuje používateľom poplatky za šírenie webových odkazov. Ide pritom o vec, ktorú v súčasnosti robíme celkom bežne a viac sa nad tým nepozastavujeme.
Virálny obsah dostal prednosť
Ako informuje The Guardian, Meta uviedla, že vykonáva „obmedzený test“, v rámci ktorého používatelia bez platného predplatného Meta Verified, ktoré stojí vyše 11 eur mesačne, môžu zverejňovať len dva externé odkazy za mesiac. Test zrejme zahŕňa skupinu stránok Facebooku a používateľských profilov v profesionálnom režime, ktorý obsahuje funkcie používané tvorcami obsahu na monetizáciu ich príspevkov.
Do testu nie sú momentálne zahrnuté skupiny týkajúce sa spravodajstva. Novinka ale môže negatívne ovplyvniť redakcie a médiá, keďže používatelia budú menej šíriť ich obsah. Už v roku 2023 došlo k obrovskému poklesu online návštevnosti po tom, ako sa Meta rozhodla, že viac nebude uprednostňovať spravodajstvo, ale rôzne videá a kratší virálny obsah. Návštevnosť spravodajských stránok na Facebooku sa tento rok trochu pozbierala, no podľa niektorých meraní v roku 2024 klesla o 50 %.
Čo sa nového testu týka, ide o krok, ako prinútiť používateľov platiť si za predplatné, ktoré sa môže vyšplhať až na stovky eur za mesiac. To sľubuje rôzne vylepšené funkcie a zvýšenú bezpečnosť.
Takto Meta odôvodňuje svoj krok
„Počnúc 16. decembrom budú niektoré profily na Facebooku bez overenia Meta Verified obmedzené na zdieľanie dvoch organických (t. j. bezplatných) príspevkov za mesiac. Prihláste sa do služby Meta Verified, aby ste mohli zdieľať viac odkazov na Facebooku a získali overený odznak a ďalšie výhody,“ hlási podľa niektorých používateľov ich sociálna sieť.
David Buttle, zakladateľ mediálnej poradenskej spoločnosti DJB Strategies, tvrdí, že Meta už niekoľko rokov zámerne ustupuje od spravodajstva. „Ide o obmedzený test, ktorého cieľom je zistiť, či možnosť publikovať väčší objem príspevkov s odkazmi prináša dodatočnú hodnotu pre predplatiteľov služby Meta Verified,“ vyjadril sa hovorca spoločnosti Meta. V januári spoločnosť tvrdila, že chce zaujať individuálny prístup k príspevkom s politickým obsahom, aby ho ľudia, ktorí oň majú záujem, mohli na svojej nástenke vidieť viac.
Nahlásiť chybu v článku