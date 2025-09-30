Mestský úrad v Handlovej je od rána zatvorený: Na mieste sú policajti, zasahujú v budove

Foto: Facebook/Mesto handlová

Martin Cucík
TASR
Úkony sa majú týkať podozrenia z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.

Mestský úrad (MsÚ) v Handlovej je od utorňajšieho rána zatvorený z technických príčin. Na mieste sa nachádzajú policajti. Prítomnosť polície pre TASR potvrdila trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková s tým, že tam polícia vykonáva zaisťovacie úkony.

Aktuálne prebiehajú zaisťovacie úkony týkajúce sa trestnej veci podozrenia z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. V súčasnej dobe nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ uviedla pre TASR Klenková. Polícia sa mala podľa informácií TASR nachádzať i v Mestskom bytovom podniku (MsBP).

Mesto Handlová poskytuje plnú súčinnosť Policajnému zboru. V súčasnosti mestu neprináleží sa k uvedenému širšie vyjadrovať ani situáciu bližšie komentovať,“ uviedla radnica na sociálnej sieti.

Pripravujú sa zmeny

MsBP v Handlovej pred časom informoval, že realizuje zmeny, ktoré majú za cieľ stabilizovať jeho situáciu a upraviť vzťahy s mestom. Súbor opatrení zahŕňa nové zmluvy, odklad splátok úverov na výstavbu bytových domov či predaj dubiózneho majetku.

Konateľ mestskej spoločnosti Radoslav Iždinský ešte pred letom priblížil, že problémom je samotné fungovanie MsBP, zároveň aj nastavenie zmluvných vzťahov s mestom podľa neho nebolo také, aké malo byť.

