Mesačne ušetríme skoro 3-tisíc: Dvojica žije v známej európskej metropole, za bývanie platí presne 0 eur

Foto: ilustračné, Pexels / reprofoto, TikTok.com (@couch2castle)

Michaela Olexová
„Rozvrh do konca roka 2025 sme mali pripravený už v marci."

Londýn je obrovské mesto – znamená to tisíce domov, tisíce domácich zvierat a nespočet možností. Využiť sa to rozhodol pár, ktorý tvrdí, že vďaka tomuto triku dokážu ušetriť až 2 500 libier (približne 2 900 eur) mesačne.

V metropolitných mestách býva veľký dopyt po službe známej ako tzv. house sitting (stráženie domu) alebo pet sitting (stráženie zvierat). Ľudia, ktorí na čas opúšťajú svoj domov, hľadajú niekoho, kto im počas dovolenky či pracovnej cesty postráži nehnuteľnosť alebo sa postará o ich domáce zvieratká.

Tento mesiac nás stálo bývanie v Londýne presne 0 libier

Toto duo na svojom profile na sociálnej sieti TikTok vysvetľuje, že kedysi bývali v jednoizbovom byte v Peckhame, napísal portál The Sun. Spolu s energiami sa ich mesačné náklady vyšplhali na ohromujúcich 2 400 libier (2 767 eur).

„A koľko nás stálo bývanie v Londýne tento mesiac? Presne nula libier,“ dodávajú s úsmevom.

Mesačne tak dnes ušetria približne 2 500 libier (približne 2 900 eur). 1 600 libier (1 845 eur) z toho smeruje do fondu na kúpu vlastnej nehnuteľnosti. Zvyšok využívajú podľa potreby – platia si hodiny v autoškole, pripravujú sa na Vianoce alebo cestujú na krátke výlety. Časť ušetrených peňazí dokonca investujú s dlhodobým cieľom šetriť na dôchodok.

„Tento spôsob života nie je vždy ideálny,“ priznávajú, „ale tým, že sme odstránili naše najväčšie výdavky, sme schopní nielen žiť, ale aj sporiť počas života v Londýne.“

Nie sú jediní, ktorí začali využívať podobné programy. Mnohí ľudia to robia, aby ušetrili peniaze za hotel v cieľových destináciách. A občas ľudia vyhľadávajú podobné agentúry jednoducho preto, lebo sa im páči predstava zárobku, ktorý zahŕňa starostlivosť o zvieratká.

@nomadsandpawpads Our first of many sits in Europe is going to hard to top! We had so much fun with these two and we miss them already. 🥰 We’re so excited to share where we are now! More updates coming soon, and If you want to learn more about travel by pet sitting follow our page of check out our website!🙌🏼 #fyp #fypage #europetravel #travelhack #abroad #travelingpetsitter #travel ♬ Eine Kleine Nachtmusik – Mozart

Dvojica na začiatku nepotrebovala žiadne skúsenosti – stačilo jej získať niekoľko pozitívnych recenzií, vďaka ktorým si dnes dokáže rezervovať nehnuteľnosti na celý rok dopredu.

Plánujeme dosť s predstihom. Rozvrh do konca roka 2025 sme mali pripravený už v marci. Vopred si vyhradzujeme aj prestávky – vtedy vyrazíme na výlet alebo sa ubytujeme u priateľov. V prípade núdze si vezmeme hotel. Často sa tiež vraciame na tie isté miesta a je to pre nás rovnako krásne ako pre domáce zvieratá. Tie sú našou najobľúbenejšou časťou celého tohto životného štýlu,“ uzatvárajú.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Žijem za 70 € mesačne: Slováci prezradili, koľko platia za bývanie. Tieto sumy nás ohromili

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení
Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázaloPripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí WeisenbacherIzrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí Weisenbacher
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac