Mesačne ušetríme skoro 3-tisíc: Dvojica žije v známej európskej metropole, za bývanie platí presne 0 eur

Londýn je obrovské mesto – znamená to tisíce domov, tisíce domácich zvierat a nespočet možností. Využiť sa to rozhodol pár, ktorý tvrdí, že vďaka tomuto triku dokážu ušetriť až 2 500 libier (približne 2 900 eur) mesačne.
V metropolitných mestách býva veľký dopyt po službe známej ako tzv. house sitting (stráženie domu) alebo pet sitting (stráženie zvierat). Ľudia, ktorí na čas opúšťajú svoj domov, hľadajú niekoho, kto im počas dovolenky či pracovnej cesty postráži nehnuteľnosť alebo sa postará o ich domáce zvieratká.
Tento mesiac nás stálo bývanie v Londýne presne 0 libier
Toto duo na svojom profile na sociálnej sieti TikTok vysvetľuje, že kedysi bývali v jednoizbovom byte v Peckhame, napísal portál The Sun. Spolu s energiami sa ich mesačné náklady vyšplhali na ohromujúcich 2 400 libier (2 767 eur).
„A koľko nás stálo bývanie v Londýne tento mesiac? Presne nula libier,“ dodávajú s úsmevom.
Mesačne tak dnes ušetria približne 2 500 libier (približne 2 900 eur). 1 600 libier (1 845 eur) z toho smeruje do fondu na kúpu vlastnej nehnuteľnosti. Zvyšok využívajú podľa potreby – platia si hodiny v autoškole, pripravujú sa na Vianoce alebo cestujú na krátke výlety. Časť ušetrených peňazí dokonca investujú s dlhodobým cieľom šetriť na dôchodok.
„Tento spôsob života nie je vždy ideálny,“ priznávajú, „ale tým, že sme odstránili naše najväčšie výdavky, sme schopní nielen žiť, ale aj sporiť počas života v Londýne.“
Nie sú jediní, ktorí začali využívať podobné programy. Mnohí ľudia to robia, aby ušetrili peniaze za hotel v cieľových destináciách. A občas ľudia vyhľadávajú podobné agentúry jednoducho preto, lebo sa im páči predstava zárobku, ktorý zahŕňa starostlivosť o zvieratká.
@nomadsandpawpads Our first of many sits in Europe is going to hard to top! We had so much fun with these two and we miss them already. 🥰 We’re so excited to share where we are now! More updates coming soon, and If you want to learn more about travel by pet sitting follow our page of check out our website!🙌🏼 #fyp #fypage #europetravel #travelhack #abroad #travelingpetsitter #travel ♬ Eine Kleine Nachtmusik – Mozart
Dvojica na začiatku nepotrebovala žiadne skúsenosti – stačilo jej získať niekoľko pozitívnych recenzií, vďaka ktorým si dnes dokáže rezervovať nehnuteľnosti na celý rok dopredu.
„Plánujeme dosť s predstihom. Rozvrh do konca roka 2025 sme mali pripravený už v marci. Vopred si vyhradzujeme aj prestávky – vtedy vyrazíme na výlet alebo sa ubytujeme u priateľov. V prípade núdze si vezmeme hotel. Často sa tiež vraciame na tie isté miesta a je to pre nás rovnako krásne ako pre domáce zvieratá. Tie sú našou najobľúbenejšou časťou celého tohto životného štýlu,“ uzatvárajú.
