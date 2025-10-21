Menej je niekedy viac: Nadčasové kúsky, ktoré budete nosiť roky a stále budú vyzerať skvelo

Foto: Pexels

Frederika Lyžičiar
Slow fashion stavia na kvalite, nie kvantite.

Móda sa mení rýchlejšie než ročné obdobia, no kvalita a elegancia zostávajú. Ak už vás nebaví každoročne nakupovať lacné modely, ktoré po pár noseniach stratia tvar aj farbu, slow fashion ponúka riešenie. Je to prístup, ktorý stavia na trvácnosti, remeselnej precíznosti a estetike, ktorá nikdy nevyjde z módy.

Ako uvádza magazín Svět ženy, trend pomalej módy prináša rovnováhu medzi štýlom, kvalitou a ohľaduplnosťou k životnému prostrediu. Namiesto impulzívneho nakupovania lacných kúskov kladie dôraz na rozvahu, nadčasovosť a dôkladný výber materiálov aj strihov.

Dámska košeľa, ktorá sa prispôsobí každému štýlu

Základom elegantného šatníka je univerzálny top – ideálne kvalitná dámska košeľa. Vyniká svojou jednoduchosťou, čistotou a možnosťou kombinovať ju s množstvom outfitov, od ležérnych až po formálne. Najlepšie vynikne v klasickej bielej farbe, ktorá sa dá ľahko zladiť s neutrálnymi aj výraznejšími tónmi.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Sara (@the.good_taste)


Rozhodujúcim faktorom je materiál. Bavlna s dlhým vláknom (ELS) zabezpečí, že si košeľa zachová tvar, farbu aj komfort pri nosení. Dôležitý je aj správny strih. Mierne zúžené modely zvýraznia ženské krivky, zatiaľ čo košeľa, ktorá dobre sedí v ramenách a cez prsia, pôsobí vždy upravene a štýlovo.

Kvalitné džínsy sú nestarnúcou istotou

