Bartek mal nazvať Kolíkovú „hyenou“: Gröhling tvrdí, že ponižovanie žien sa stáva v pléne bežným javom

V Národnej rade sa opäť diskutuje o hraniciach politickej kultúry. Poslanec SaS Branislav Gröhling na sociálnych sieťach upozornil na ďalší incident, pri ktorom mal poslanec Hlasu hrubo uraziť jeho kolegyňu. Tvrdí, že v parlamente sa z ponižovania žien stáva bežná prax.
Gröhling vo svojom statuse uviedol, že poslanec Hlasu Michal Bartek nazval Máriu Kolíkovú hanlivým výrazom. Podľa neho ide o súčasť širokého vzorca správania vládnych predstaviteľov. „Jednej poslankyni nadávajú, že je hyena. Druhej, že je suka. A prezidentke, že je americká kur…, “ napísal s tým, že takáto rétorika deformuje verejný priestor.
Opozičný poslanec zároveň tvrdí, že koalícia používa dvojitý meter najmä vtedy, keď ide o ženy. „Tí istí Bartekovia sa zavdušňujú, keď sa ich médiá pýtajú na kradnutie. Ale keď oni nadávajú ženám, to už vraj šírenie nenávisti nie je,“ dodal.
Incident prichádza len deň po výzve političiek
Gröhlingov status prišiel iba 24 hodín po tom, čo sa opozičné političky z PS, Hnutia Slovensko, SaS, KDH, Za ľudí a strany Demokrati spoločne postavili pred médiá a apelovali na vládu, aby riešila narastajúce násilie páchané na ženách.
Na utorkovej tlačovej konferencii, konanej pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách, zdôraznili, že ide o tému, ktorá nemá mať politické farby. „Je to symbol toho, že ak na Slovensku existuje nejaká téma, ktorá nemá alebo by nemala mať politické farby, tak je to téma násilia na ženách. Spoločne hovoríme nie násiliu. Je to absolútne neprijateľné,“ uviedla poslankyňa Veronika Remišová.
Političky zároveň odsúdili výroky koaličných predstaviteľov, ktoré boli podľa nich útočné či znevažujúce voči ženám, a upozornili na tisíce prípadov domáceho násilia evidovaných každoročne na Slovensku.
Gröhling apeluje na ženy, aby si všímajú správanie politikov
Záver svojho statusu venoval voličkám vládnych strán. „Myslite na to, keď sa na vás srdečne usmievajú, rozdávajú vám kvetinky a bavia vás na MDŽ. Ich skutočnú tvár vidieť v parlamente. Lebo tam ženám ako vy primitívne nadávajú,“ napísal. Parlament tak čelí ďalšej vlne kritiky pre narastajúce vulgarizmy a osobné útoky, ktoré podľa opozície priamo podkopávajú bezpečnosť a dôstojnosť žien v politike aj verejnom živote.
Nahlásiť chybu v článku