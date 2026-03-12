Medzi Čínou a Taiwanom sa stalo niečo neobvyklé. Prekvapilo to aj odborníkov

Vzťahy medzi Čínou a Taiwanom sú dlhodobo napäté. Môže za to „politika jednej Číny“, pragmatický prístup Pekingu, ktorý neuznáva Taiwan ako samostatnú národnú entitu. Okolo ostrova je neustála prítomnosť čínskych vojenských plavidiel a lietadiel. To sa však zmenilo a nikto nevie prečo.
Od 27. februára zaznamenal Taiwan až 13 po sebe idúcich dní, počas ktorých v blízkosti ostrova neobjavili žiadne čínske vojenské lietadlá. Toto náhle zníženie napätia okamžite vyvolalo veľkú pozornosť a množstvo otáznikov. Informoval o tom portál CNN.
Najdlhšie obdobie ticha
Situácia sa vrátila do „normálu“ vo štvrtok, keď taiwanské ozbrojené sily zaznamenali za predchádzajúcich 24 hodín päť lietadiel Čínskej ľudovej oslobodeneckej armády operujúcich v okolí Taiwanského prielivu.
Podľa taiwanskej armády niektoré z nich leteli v blízkosti takzvanej stredovej línie, ktorá rozdeľuje túto strategickú vodnú cestu. Analytici upozorňujú, že išlo o najdlhšie obdobie bez čínskej leteckej aktivity od chvíle, keď Taiwan začal zverejňovať denné údaje o vojenských pohyboch.
Návšteva Trumpa, Irán či rokovanie parlamentu
Jednou z teórií je, že Peking sa snaží predísť zvyšovaniu napätia pred plánovaným stretnutím čínskeho lídra Si Ťin-pchinga s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktoré by sa malo uskutočniť ešte tento mesiac. Očakáva sa, že jednou z hlavných tém rokovania budú obchod, technológie a tiež otázka Taiwanu.
Iní analytici upozorňujú na konflikt zahŕňajúci Irán a jeho možný vplyv na globálne energetické trhy, hoci pripúšťajú, že súvislosť s čínskou vojenskou aktivitou je v tomto prípade menej jasná.
Niektorí pozorovatelia zároveň poukazujú na to, že tento týždeň sa končia aj každoročné zasadnutia čínskeho parlamentu. Počas tohto obdobia sa v minulosti vojenská aktivita občas mierne spomaľovala.
Taiwanský minister obrany Wellington Koo však vyzval, aby sa z krátkodobého poklesu leteckej aktivity nevyvodzovali unáhlené závery. Zdôraznil totiž, že čínske námorné sily zostali v okolí ostrova aktívne počas celého obdobia.
Nahlásiť chybu v článku