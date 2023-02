Medzi 100 najodpornejšími jedlami sveta sa ocitli až tri slovenské pochúťky. Neuhádnete, ktoré sú to

Milujete slovenskú kuchyňu? Napriek tomu, že v nej nájdeme množstvo lahôdok, ukázalo sa, že niektoré delikatesy nie každému úplne sadnú. Portál Taste Atlas zverejnil rebríček 100 najhnusnejších jedál na svete a až tri priečky obsadilo Slovensko.

Titul absolútne najhoršie hodnoteného jedla získal tradičný nórsky syr s názvom Gamalost. Hneď po ňom sa umiestnila islandská špecialita — Hákarl. Ide o národnú pochúťku, ktorá ale podľa všetkého ľuďom naprieč svetom veľmi neučarovala. Tretie miesto zas obsadil ruský rybí šalát Indigirka.

Máte radi ryžový nákyp?

Poďme sa však pozrieť, ako obstálo Slovensko. Pre niekoho je možno až neuveriteľné, že aktuálne na 92. mieste najhoršie hodnotených jedál sveta sa umiestnil ryžový nákyp. Ako vysvetľuje Taste Atlas, ide o tradičný slovenský a český pokrm, ktorý je podávaný ako hlavné jedlo. Ruku na srdce, kto si ho pamätá ešte z čias základnej školy?

Poradie jedál v rebríčku sa priebežne mení podľa hodnotení, čo je pre Slovensko dobrou správou, keďže ešte pred niekoľkými hodinami sa v ňom nachádzali až tri naše jedlá, informoval Startitup. Okrem už spomínaného ryžového nákypu ste tam mohli nájsť napríklad taktiež u nás veľmi obľúbenú Loveckú a Liptovskú salámu. To znamená, že až tri naše jedlá to dotiahli do tejto nelichotivej stovky.

Najlepšia je neapolská pizza

Taste Atlas zostavil aj rebríček najlepšie hodnotených jedál. Asi nikoho neprekvapí, že prvé miesto obsadila tradičná talianska neapolská pizza. Do najlepšej stovky sa však dostali napríklad aj tradičné poľské pirohy, ktoré sú obľúbenou lahôdkou aj na Slovensku. Naše národné jedlo — bryndzové halušky — sa ani do jedného z rebríčkov nedostali.