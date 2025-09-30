Medvedev prehovoril o možnej reakcii Ruska: Hrozí vojnou v Európe, spomenul aj zbrane hromadného ničenia

Foto: TASR (AP)

Martin Cucík
Dmitrij Medvedev mal opäť znepokojujúce vyhlásenia ohľadom konfliktu v Európe, napätie posledné týždne rastie.

Napätie medzi Ruskom a Európou sa v posledných týždňoch stupňuje. Bývalý ruský prezident a súčasný podpredseda Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Dmitrij Medvedev pripustil, že vojna medzi Moskvou a európskymi krajinami je síce málo pravdepodobná, no úplne ju vylúčiť nemožno.

V súvislosti s týmto scenárom spomenul aj možnosť nasadenia zbraní hromadného ničenia. „Rusko by malo zostať ostražité,“ citovala Medvedeva ruská tlačová agentúra TASS. Podľa neho by prípadný konflikt niesol „reálne riziko, že prerastie do vojny so zbraňami hromadného ničenia“. Dodal tiež, že „pravdepodobnosť smrteľnej nehody existuje vždy,“ informoval portál TN.cz.

Napätie sa po posledných incidentoch zvyšuje

Z vyostrenia situácie majú obavy aj európski lídri. Napätie sa ešte zvýšilo po incidente z 10. septembra, keď niekoľko ruských dronov narušilo poľský vzdušný priestor.

Foto: TASR/AP

Len pár dní nato boli ruské bezpilotné stroje zaznamenané aj nad Dánskom. V Kodani muselo tamojšie letisko dočasne prerušiť prevádzku a ruské drony sa objavili aj nad najväčšou dánskou vojenskou základňou, ktorá je kľúčová pre obranu severného krídla NATO.

Dánska premiérka Mette Frederiksenová Foto: TASR/AP

Dánska premiérka Mette Frederiksenová varovala, že útoky sa môžu opakovať. „Dánsko bolo v posledných dňoch terčom hybridných útokov. Na niekoľkých miestach v kritickej infraštruktúre, vo vojenskej aj v civilnej, sa objavili drony. Sú to útoky, ktoré musíme očakávať, môže ich byť viac,“ vyhlásila.

V septembri 2025 narušili ruské a neidentifikované drony vzdušný priestor viacerých európskych krajín, čo odhalilo eskaláciu hybridných hrozieb zo strany Ruska. Postihnuté boli okrem Poľska a Dánska aj Rumunsko, Lotyšsko, Estónsko, Nórsko a Nemecko. Incidenty nad letiskami, vojenskými základňami a strategickými lokalitami viedli k chaosu a dočasným uzáverám vzdušného priestoru.

Na zhoršenú bezpečnostnú situáciu reaguje aj NATO. Podľa agentúry Reuters sa počas víkendu presunulo k estónskym hraniciam niekoľko desiatok tankov. Aliancia zároveň posilňuje svoju prítomnosť v Baltskom mori. V Estónsku sa už pripravuje aj 40-kilometrový protitankový priekop spolu so stovkami obranných bunkrov pozdĺž hranice s Ruskom.

