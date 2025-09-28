Jednoizbový byt len za 277,30 eura mesačne: Toto európske mesto má najnižšie ceny nájmov, môžeme len závidieť

Výška nájmu na Slovensku dokáže poriadne prevetrať naše peňaženky. Pravdou je, že niektorí naň míňajú aj polovicu či dokonca väčšiu časť svojho platu. Hoci sa v Európe nájdu miesta, kde je jeho cena vyššia, existujú aj krajiny, kde by sme sa so svojimi platmi cítili lepšie – dokázali by sme si totiž viac odložiť.
Nový ročný index nehnuteľností zoradil známe európske mestá od tých, kde ľudia platia priemerne za meter štvorcový nájmu mesačne najviac, až po tie, kde je to najmenej. Údaje vychádzajú zo štatistík za uplynulý rok.
Necelých 5 eur za meter štvorcový
Na prvom mieste sa ocitlo Luxembursko, za ním vôbec nie prekvapivo nasleduje Paríž a tretia priečka patrí írskemu Dublinu. Na opačnom konci rebríčka ako tretie najlacnejšie mesto obstála turecká Ankara a najnižšie nájmy sú v albánskych mestách Vlorë a Drač.
V meste Drač sa priemerné mesačné nájomné pohybuje na úrovni 4,9 eura za meter štvorcový, zatiaľ čo v Luxembursku je to až 43,40 eura za meter štvorcový. Samozrejme, treba brať do úvahy, že aj priemerné platy obyvateľov sa líšia, no rozdiel v cene nájmu je priepastný.
A čo v porovnaní so Slovenskom?
Dáta portálu Numbeo ukazujú, že ceny nájmov v Drači sú o 58,1 % nižšie ako v Bratislave. Napríklad, kým za 1-izbový apartmán mimo centra Bratislavy zaplatíme v priemere 632 eur, v Drači je to iba 277,30 eura. 3-izbový apartmán mimo centra nášho hlavného mesta stojí priemerne 992 eur, zatiaľ čo v albánskom prímorskom mestečku 406,54 eura.
Samozrejme, životný štandard v Albánsku sa líši od toho nášho, preto tieto sumy nemôžeme brať jedna k jednej. No ak hľadáte tip na výlet, viete, kam vyraziť.
