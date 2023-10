Matovičovo OĽaNO môže mať kvôli zmene názvu hnutia problém. Nový názov kritizuje aj autor štátneho znaku

Strana MySlovensko podala na Generálnu prokuratúru (GP) SR žiadosť o preskúmanie zmeny názvu politického hnutia OĽaNO a priatelia na Slovensko. Navrhuje, aby generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest proti rozhodnutiu Ministerstva vnútra SR zaregistrovať nový názov strany. TASR o tom informoval generálny tajomník strany Miroslav Seget.

„Dôvodom podania žiadosti je jednak možná zámena názvu politických strán Slovensko a MySlovensko. Oveľa závažnejšia je však otázka zneužitia zaužívaného skráteného názvu Slovenskej republiky,“ zdôvodnila strana.

Matovič je predsedom Slovenska

V novom názve hnutia vidí MySlovensko riziko zámeny, že nominant politickej strany bude vystupovať ako predstaviteľ zvrchovaného štátu. „V konečnom dôsledku to bude spôsobovať zmätenosť, zameniteľnosť, ako aj neprimeranú výhodu. Ide o prisvojovanie si názvu, ktorý patrí všetkým,“ argumentuje.

Nový názov hnutia kritizuje aj Ladislav Vrtel, slovenský herold a jeden z autorov štátneho znaku, informuje DenníkN. Názov štátu, znak, erb či vlajka sú podľa identifikačnými symbolmi rovnakého významu. „Vo svete absurdity, do ktorého nás tá osoba pozýva, budeme vo všetkých vlasteneckých básňach a piesňach, dokonca v štátnej hymne, oslavovať politické hnutie?“ dodal pre DenníkN. Patentový úrad taktiež potvrdil, že ak by chcel Matovič nový názov strany poistiť ochrannou známkou, neuspel by.

Hnutie OĽaNO a priatelia sa tento týždeň premenovalo na Slovensko. Ministerstvo vnútra SR v stanovisku uviedlo, že nenašlo zákonný dôvod na odmietnutie registrácie nového názvu. Rezort nepovažuje názov Slovensko za nič neobvyklé. Ako poukázal, v registri politických strán je 15 politických strán a hnutí, ktoré majú slovo Slovensko použité v názve v rôznom tvare.