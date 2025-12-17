Matovič sa pýta ľudí, či súhlasia so zrušením premlčacej lehoty za vraždu a znásilnenie. Odpovedať môžete aj vy

Foto: TASR - Jakub Kotian

Zuzana Veslíková
TASR
Hnutie Slovensko spustilo anketu o premlčateľnosti vrážd, znásilnení a korupcie.

Opozičné Hnutie Slovensko zverejnilo v stredu ďalšiu otázku, o ktorej môžu ľudia hlasovať na webe Prevrat2027.sk. Pýta sa ich, či súhlasia s tým, aby sa zrušili premlčacie lehoty za vraždu, znásilnenie, korupciu a zneužitie maloletých. Hnutie navrhuje, aby sa takéto skutky nikdy nepremlčali.

„Aby páchatelia týchto štyroch závažných zločinov do smrti žili v strachu, že na to niekto príde a pôjdu za to do basy, kde dostanú spravodlivý trest. Takto je to fér,“ uviedol líder hnutia Igor Matovič.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Matovič zároveň predstavil výsledky prieskumu o predchádzajúcej otázke, ktorá sa týkala návrhu, aby poslanci a ministri podliehali rovnakej povinnosti podrobiť sa kontrole na alkohol a drogy ako obyčajní zamestnanci. Podľa výsledkov agentúry SCIO pre hnutie, bolo 98 percent opýtaných za. Prieskum sa uskutočnil 10. až 14. novembra.

„Zatiaľ je to otázka, ktorá mala najväčšiu podporu zo všetkých. Aj pri predošlých bola výrazná podpora, ale pri tejto to bolo blízko k 100 percent, a to v prieskume aj pri hlasovaní na našej stránke. Ľudia chcú vidieť politikov, ktorí, keď rozhodujú o ich osudoch, nebudú ožratí,“ uviedol Matovič.

O čo ide?

Hnutie Slovensko predstavuje každý mesiac jednu otázku. Robí tak aj v kontexte vyjadrenia lídra najsilnejšej opozičnej strany Michala Šimečku, ktorý vylúčil spoluprácu s Hnutím Slovensko. Matovič zdôraznil, že hnutie je pripravené spolupracovať, avšak podmienky spolupráce určujú ľudia prostredníctvom ankety. Líder hnutia tiež uviedol, že pripravených majú prvých desať otázok z 25. Avizoval, že v januári budú organizovať diskusie s občanmi, kde budú počúvať ich problémy, identifikovať tie najväčšie, na ich základe budú predstavovať riešenia.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovenka má len 250 eur mesačne na živobytie. Ak ste na tom podobne, pomôcť vám…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac