Máte už len pár dní na to, aby ste požiadali zamestnávateľa o túto vec. Inak vám pribudnú zbytočné komplikácie

Nie je bežnou praxou, že by si zamestnanec podával daňové priznanie sám. Zväčša o to požiada zamestnávateľa, ktorý vykoná ročné zúčtovanie daní. V opačnom prípade, ak ho nestihnete o to požiadať do 15. februára, musíte si sami podať daňové priznanie typu A.

Zostávajú posledné dni

Ako informuje portál Finsider, podmienkou na to, aby vám zamestnávateľ urobil daňové priznanie, respektíve ročné zúčtovanie daní, je, že ho o to požiadate. Urobiť tak musíte najneskôr do 15. februára.

Ak zamestnávateľa nepožiadate o vykonanie ročného zúčtovania, musíte si sami podať daňové priznanie typu A. Na to však potrebujete potvrdenie od zamestnávateľa o zdaniteľných príjmoch. Takéto potvrdenie je povinný vystaviť každý zamestnávateľ. A to dokonca aj v prípade, ak uňho už nepracujete.

Bez komplikácií

Ak patríte k tým, ktorí od januára zmenili zamestnávateľa, o vykonanie ročného zúčtovania musíte žiadať vo svojej bývalej práci, kde vám vyplácali príjem v roku 2023.

Rovnaký postup platí aj v prípade, ak ste v priebehu roku 2023 mali viacero zamestnávateľov. O vykonanie ročného zúčtovania môžete požiadať ktoréhokoľvek z nich. V prípade, že nepracujete, pretože ste buď nezamestnaní alebo ste odišli do penzie, máte právo požiadať o vykonanie ročného zúčtovania u toho zamestnávateľa, u ktorého ste v minulom roku pracovali.