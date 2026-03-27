Markíza a STVR majú problém: Aj ďalšie známe televízie dostali sankcie, porušili zákon

Foto: TV Markíza, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons/TASR - Michal Svítok

Roland Brožkovič
Vo vysielaní STVR či Markízy sa objavili problémové segmenty.

Rada pre mediálne služby (RpMS) uložila na svojom stredajšom (25. 3.) zasadnutí viacero sankcií a začala niekoľko správnych konaní. TASR o tom informovala vedúca komunikačného odboru RpMS Lucia Michelčíková.

Úhrnnú sankciu v podobe upozornenia na porušenie zákona udelila RpMS vysielateľovi televíznej programovej služby Jednotka (STVR) za odvysielanie reklamného oznamu ALOve (verzia Zásnuby a verzia Narodeniny), v ktorých došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť, aby bol reklamný oznam slušný.

„Správne konania Rada začala z dôvodu, že príslušné rozhodnutia Rady pre reklamu v tejto veci považovala za v celkom zjavnom rozpore s kódexom samoregulačného orgánu a zákonom o mediálnych službách,“ pripomenula Michelčíková.

Problémová reportáž

Upozornenie na porušenie zákona dostal aj vysielateľ televíznej programovej služby TV Markíza za to, že 15. júla 2025 odvysielal v programe Televízne noviny príspevok Nenápadné sťahovanie, v ktorom nezabezpečil povinnosť oddeliť názory a hodnotiace komentáre od informácií spravodajského charakteru.

Sankciu – upozornenie na porušenie zákona dostal aj poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (AVMS) PLUS TV, PLUSKA – VIDEO, Auto Bild, Zdravie, Lepšie Bývanie, Plus 7 dní, Šarm, Báječná žena, Trend, eva, EMMA, Šport24, Čas pre ženy, Centrum a Čas (News and Media Holding a. s.) za to, že od apríla do júna 2025 nezabezpečil náležité zdôraznenie európskych diel v rámci poskytovaných AVMS.

Upozornenie na porušenie zákona udelila rada aj poskytovateľovi AVMS Ujszo – video (DUEL – PRESS, s. r. o.) za to, že od apríla do júna 2025 nezabezpečil náležité zdôraznenie európskych diel v rámci poskytovanej AVMS.

