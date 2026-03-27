Upravia ďalší bod konsolidácie: Ľudia sa vyhnú plateniu 131 eur mesačne, neplatí to ale pre všetkých

Živnostníci a ďalšie samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) s ročným príjmom do 10,5-násobku životného minima nebudú musieť platiť žiadne sociálne odvody. Teda ani mikroodvod, ktorý začína fungovať od 1. júla tohto roka.
V súčasnosti táto hranica dosahuje necelých 2900 eur a bude sa každý rok zvyšovať. Zmenu prináša návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý do Národnej rady (NR) SR predkladá skupina poslancov koaličných strán Hlas-SD a SNS v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Informoval o tom v piatok šéf rezortu Erik Tomáš (Hlas-SD).
Správu budeme aktualizovať.
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku