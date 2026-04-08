Marček pred súdom mlčal: V prípade vraždy Kuciaka aj plánovaných útokov nevypovedal

Foto: TASR/Martin Baumann

Nina Malovcová
TASR
Súd predviedol Marčeka, no ten odmietol hovoriť.

Právoplatne odsúdený Miroslav Marček odmietol na stredajšom hlavnom pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku vypovedať v kauzách objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov. V kauze vraždy novinára a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je právoplatne odsúdený na 25 rokov väzenia.

Marček využil svoje právo a svedeckú výpoveď odoprel z dôvodu, aby si ňou neprivodil trestné stíhanie. Na stredajšie hlavné pojednávanie ho dal súd predviesť napriek tomu, že Marček senát už predtým listom informoval, že vypovedať nebude, a požiadal o zrušenie predvedenia. Vo výkone trestu je od septembra 2018. Nachádza sa v ilavskej väznici.

Vypovedať odmietol aj v minulosti

Vypovedať odmietol aj na hlavnom pojednávaní v máji 2022. Vtedy to zdôvodnil aj tým, že je v prípade prípravy vrážd prokurátorov obvinený. Uznesením prokurátorky Krajskej prokuratúry v Nitre z novembra 2025 bolo trestné stíhanie Marčeka ako spolupracujúcej osoby prerušené.

Foto: TASR – Ján Krošlák

Obhajca Mariana Kočner Marek Para na začiatku stredajšieho hlavného pojednávania predložil súdu uznesenie Ústavného súdu SR z 24. marca, ktorý odmietol ich ústavnú sťažnosť. Podaná bola proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR, ktorý nevylúčil sudcu Jána Buvalu pre možnú zaujatosť. Ústavný súd poukázal na princíp subsidiarity a skonštatoval, že túto otázku je možné riešiť v prípadnom odvolacom alebo dovolacom konaní.

Súd riešil aj Kočnerovo podanie

Senát ŠTS sa zaoberal aj podaním Mariana Kočnera, ktorý žiadal o odstránenie komunikácie medzi ním a obhajcami zo spisových materiálov. Predseda senátu ŠTS Miroslav Mazúch informoval, že súd vyhodnotil podnet v súčasnom štádiu konania ako nedôvodný. Obžalovaný podľa neho neoznačil konkrétnu komunikáciu medzi ním a zvolenými obhajcami.

V prípade vraždy novinára Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian Kočner a Alena Zsuzová Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.

Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej aj Dušan Kracina a Darko Dragič. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo.

Slovák vyhral Eurojackpot, stal sa milionárom: Tieto čísla mu zo dňa na deň zmenili život

Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Tip na výlet
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Na nože
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo

