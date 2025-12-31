Manželstvá na Slovensku už nebudú ako predtým: Nastanú zmeny a pribudne aj veľká novinka

Ilustračná foto: Pexels, Unsplash

Nina Malovcová
Nový Občiansky zákonník prepisuje manželstvá, mení sa pohľad na spoločný majetok.

Slovensko čaká výrazná zmena pravidiel, podľa ktorých manželia spravujú majetok. Návrh nového Občianskeho zákonníka mení doterajší systém bezpodielového spoluvlastníctva a po prvýkrát výslovne zavádza možnosť uzatvárať predmanželské zmluvy. Zmeny sa budú týkať aj párov, ktoré sú už zosobášené.

O pripravovanej reforme, ktorú ešte musí schváliť parlament informoval Denník N. Podľa ministerstva spravodlivosti má nový zákonník modernizovať majetkové vzťahy medzi manželmi a odstrániť nejasnosti, ktoré v praxi často viedli k sporom.

Bezpodielové spoluvlastníctvo nahradí spoločné imanie

Jednou z kľúčových zmien je zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Po novom ho má nahradiť pojem spoločné imanie manželov. Rozdiel nie je len terminologický. Spoločné imanie bude zahŕňať nielen majetok nadobudnutý počas manželstva, ale aj dlhy, ktoré vzniknú jednému z manželov počas jeho trvania.

Ilustračná foto: Pexels

Zákon zároveň vymedzuje výnimky, teda prípady, keď dlh zostáva výlučne na zodpovednosti jedného z partnerov. Cieľom je presnejšie určiť, za aké záväzky zodpovedajú obaja manželia spoločne a za ktoré nie.

Väčšia zmluvná voľnosť pre manželov

Nový Občiansky zákonník posilňuje možnosť dohodnúť si iný majetkový režim, než je ten zákonný. Manželia aj snúbenci si budú môcť zmluvou zúžiť spoločné imanie alebo si dohodnúť oddelené hospodárenie.

Takáto dohoda má byť možná ešte aj pred uzavretím manželstva. Zákon tým reaguje na dlhodobý záujem verejnosti o predmanželské zmluvy, ktoré slovenský právny poriadok doteraz výslovne neupravoval.

Predmanželské zmluvy ako novinka v zákone

Predmanželské zmluvy sa majú stať legálnym nástrojom na úpravu majetkových vzťahov medzi budúcimi manželmi. Snúbenci si v nich budú môcť vopred dohodnúť, ako sa bude spravovať ich majetok počas manželstva a v akom rozsahu bude spoločný.

Nepôjde však o povinnosť, ale len o možnosť, ktorú budú môcť ľudia v prípade záujmu využiť.

Zmeny v majetkových vzťahoch manželov patria medzi najvýraznejšie časti pripravovanej reformy Občianskeho zákonníka. O ich konečnej podobe rozhodne legislatívny proces po vyhodnotení pripomienok.




