Manželia si v roku 1991 kúpili pozemok. Po rokoch náhodou zistili, že ho niekto odkúpil a už si na ňom stavia dom

Manželia Omar a Halla Jarakiovci si ešte v roku 1991 kúpili vysnívaný pozemok – malebné miesto v americkom štáte Massachusetts, ktoré má rozlohu 1,84 akra (približne 7,5-tisíca metrov štvorcových). Hodnota pozemku sa dnes pohybuje okolo jedného milióna amerických dolárov.
Pár si osudné miesto vybral s jasným cieľom – jedného dňa si tam postaviť dom, v ktorom by na dôchodku mohli nájsť pokoj, obklopení prírodou. Vytúžený kúsok zeme im mal byť únikom od každodenného ruchu.
Každý rok svedomito za pozemok platili dane, rovnako ako to mali podľa Daily Mail v pláne urobiť aj v roku 2024 v auguste.
Ktosi získal ich pozemok za polovičnú hodnotu
Namiesto toho však zistili príšernú skutočnosť. Ktosi ich vysnívaný pozemok odkúpil. A aby toho nebolo málo, záhadný kupca ho ešte k tomu získal za polovičnú sumu jeho skutočnej hodnoty.
Keď dorazili k pozemku, našli tam stáť dom vo výstavbe, na ktorom nový kupca usilovne pracoval. „Ukradli nám sen. Ukradli náš majetok. Vzali naň hypotéku. Stavajú na ňom dom,“ povedal nešťastný doktor Jaraki pre portál CBS.
Manželia sa okamžite pustili do pátrania. Čoskoro vyšlo najavo, že za všetkým stojí práca prefíkaného podvodníka, ktorý v roku 2023 využil falošné dokumenty a vydával sa za jedného z manželov.
S falošnou identitou podviedol miestneho realitného makléra a dvoch skúsených právnikov. Pozemok spoločne predali nič netušiacemu kupcovi, pričom podvodník zinkasoval sumu takmer 500-tisíc dolárov.
Falošné doklady robil amatér, právnici si obrovské nedostatky nevšimli
„Rýchla polovica milióna za falošný vodičský preukaz a pas a odoslanie niekoľkých e-mailov. Bola to práca na jeden deň,“ povedal o prípade Richard Vetstein, právny zástupca manželov.
„V momente, keď som sa pozrel na čin, bolo mi jasné, že ide o podvod. Rozoznať to viete z jediného pohľadu. Už len písmo samotné pôsobí podozrivo. (Pri predaji) bol obrovský počet ďalších varovných znamení.“
Doklady boli sfalšované, akoby ich pripravoval úplný amatér. Falošný pas obsahoval dokonca rovnakú fotografiu, ako vodičský preukaz.
Zákon stojí na strane manželov. „Určite dostanú svoj majetok späť. Myslím, že jedinou otázkou zostáva, čo sa stane s domom. Existujú dva spôsoby, ako to vyriešiť. Môžu nehnuteľnosť vrátiť vlastníkom, alebo môže dôjsť k nejakému finančnému vyrovnaniu,“ uzatvára Vetstein. Ani po roku však nie je jasné, či bol niekto obvinený, ako skončí nešťastný kupec či právnici, ktorí si nevšimli nedostatky v dokumentoch. Po podvodníkovi pátra Federálny vyšetrovací úrad (FBI).
V súčasnosti je spor stále nevyriešený, hoci stavba, samozrejme, nebola dokončená.
