Manželia našli vo svojej chate dávno stratený poklad: Zabudnuté dokumenty majú nevyčísliteľnú hodnotu

Foto: Unsplash (Ilustračná) / Gösta Florman (1831–1900) / The Royal Library, Public domain, via Wikimedia Commons

Roland Brožkovič
TASR
Medzi novoobjavenými dokumentmi je aj vzácny patent z roku 1865.

V chate v juhošvédskom regióne Blekinge objavili desať patentových listín švédskeho vynálezcu a filantropa Alfreda Nobela, ktoré boli takmer 50 rokov považované za stratené. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na Nobelovu nadáciu.

Slávny vynálezca dynamitu vlastnil počas života viac než 350 vedeckých patentov v rôznych krajinách, ktoré si nechával registrovať počas svojich ciest. Väčšina z nich sa týkala výrobných metód a použitia výbušnín na báze nitroglycerínu.

Medzi novoobjavenými dokumentmi je aj vzácny patent z roku 1865, „ktorý odhaľuje kľúčovú fázu vývoja rozbušky a dynamitu,“ uviedol kurátor Nobelovho múzea Ulf Larsson. Podľa neho ide o dokument z úplných začiatkov Nobelovej vynálezcovskej kariéry.

Dokumenty budú uchované

Listiny našiel manželský pár vo svojej chate a následne ich odovzdal pracovníkovi aukčnej siene, ktorý na objav upozornil Nobelovu nadáciu. Jej riaditeľka Hanna Stjärneová uviedla, že dokumenty sú „skutočne veľkého významu“ a budú uchované pre budúce generácie.

Foto: Profimedia

„Bolo úžasné otvoriť tieto dokumenty, pozrieť sa na ne a získať predstavu o tom, aký musel byť život pred 150 rokmi, ako (Nobel) cestoval po Európe a ako v Európe pracoval,“ dodala Stjärneová. Nobel, ktorý dynamit objavil v roku 1867, bol známy svetobežník a prezývali ho aj „najbohatší tulák na svete“.

V rôznych obdobiach života žil vo Švédsku, v Rusku, Nemecku, vo Francúzsku, v Spojených štátoch, Británii a Taliansku. Celé svoje bohatstvo investoval do vytvorenia Nobelovej ceny. Nájdené dokumenty by mali byť v najbližších mesiacoch vystavené v Nobelovom múzeu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesťZa 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac