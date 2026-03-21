Máme dva scenáre – horší a katastrofálny: Fico varuje pred ďalším zdražovaním, domácnosti to pocítia

Reprofoto: Facebook/Robert Fico

Nina Malovcová
SITA
Odmietol však, že by za zdražovanie niesla zodpovednosť jeho vláda.

Európska únia je bezmocná a potrebuje jednoznačne reformu. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v relácii STVR Sobotné dialógy. Ako dodal, bezmocnosť EÚ je daná tým, že krajiny nemajú spoločnú zahraničnú politiku a ani skutočných lídrov, ktorí by EÚ ťahali. Väčšina členských štátov je navyše podľa premiéra posadnutá Ruskou federáciou.

„To sú zlé charakteristické črty na to, aby sme boli úspešní. Po prvé sa treba sústrediť na zvýšenie ekonomickej výkonnosti. Ak niečo chceme, musíme byť ekonomicky silní. Aj preto naďalej prebieha vážna diskusia, či sme alebo nie sme schopní vstúpiť do takzvaného Green Dealu, do ambicióznych klimatických cieľov. Zatiaľ sa zdá, že vyhrávajú zelení aktivisti nad zdravým rozumom,“ vyhlásil Fico.

Premiér hovorí o potrebe personálnych zmien

Po druhé je podľa predsedu vlády potrebné vykonať personálne zmeny. „Opakovane pripomínam, že by som ako prvú zmenu urobil výmenu takzvanej ministerky zahraničných vecí. V tomto prípade je to bývalá estónska premiérka pani Kaja Kallas. Po tretie, a hovoril som o tom už aj s francúzskym prezidentom aj nemeckým spolkovým kancelárom, niekto musí prevziať v EÚ líderstvo a v mene Únie aj rokovať,“ doplnil premiér.

Foto SITA/AP

Pripomenul, že v EÚ sa začalo hovoriť o zvýšení aktivity v rámci mierových iniciatív, pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine. „Prosím vás, kto bude rokovať s Kallasovou alebo s Ursulou von der Leyen? Jednoducho to musí byť jeden z veľkých lídrov, jeden z veľkých premiérov, prezidentov veľkých štátov, ťahúňov EÚ, ktorý bude určovať líderstvo a smerovanie EÚ,“ zdôraznil Fico, ktorý by si na tomto poste predstavoval napríklad francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.

Francúzsko a Nemecko ako motory EÚ

Je podľa neho v hre Francúzsko a Nemecko, teda krajiny, ktoré sú akýmisi motormi riadenia a fungovania EÚ. Za skutočného lídra si vie premiér predstaviť práve francúzskeho prezidenta. „Nemyslím to z pohľadu funkcie a že bude teraz nejaký funkcionár, ale váhou svojho postavenia, váhou sily Francúzska ako takého, hoci má tiež obrovské vnútorné ekonomické a finančné problémy. Ale myslím si, že toto je typ človeka, ktorého by EÚ potrebovala viac ako inokedy,“ dodal predseda vlády.

Premiér zopakoval, že EÚ je pre SR životným priestorom a bola podľa neho veľmi prospešná. Vyjadril želanie, aby EÚ pokračovala aj naďalej. No v podobe, v akej sa ocitá dnes, podľa Fica oslabuje samu seba, čo si žiada zásadnú reformu. Predseda vlády podotkol, že by nechcel prispievať k negatívnemu naratívu o EÚ, je však podľa neho pravdou, že EÚ je dnes bezmocná a má nulový vplyv na situáciu na Blízkom východe či na Ukrajine. „Jediné, čo môžeme, je túto vojnu podporovať. A to sa dnes aj deje prostredníctvom nešťastnej 90-miliardovej pôžičky,“ uzavrel Fico.

Premiér čaká na rozhodnutie ústavného súdu

Vláda zatiaľ neplánuje požiadať parlament o vyslovenie dôvery, hoci jej to podľa zákona o dlhovej brzde vyplýva ako povinnosť. Premiér Robert Fico argumentuje, že legislatíva nešpecifikuje presný moment, kedy má kabinet o dôveru požiadať. Podľa jeho slov ide skôr o politickú tému, ktorú otvorila opozícia. „Celý tento cirkus, ktorý si vymyslela opozícia, je len o tom, ako zabaviť celú spoločnosť útokmi, hádkami a zbytočnou situáciou v Národnej rade,“ vyhlásil.

Foto: Facebook/Robert Fico

Fico zároveň pripustil, že konečné slovo môže mať Ústavný súd. Ten by podľa neho mohol rozhodnúť, že vláda má o dôveru požiadať. Premiér však zdôrazňuje, že kľúčové je určenie konkrétneho termínu. „Neexistuje žiadny pokyn, ktorý by presne prikazoval, v akom okamihu sa má vláda uchádzať o dôveru,“ uviedol v relácii Sobotné dialógy.

Ako pripomína Denník N, zákon o dlhovej brzde stanovuje, že vláda by mala požiadať o dôveru v momente, keď verejný dlh prekročí určenú hranicu. V minulom roku bola na úrovni 53 % HDP, tento rok klesla na 52 %. Aktuálne sa však dlh pohybuje približne na úrovni 60 % HDP.

Vyššie ceny palív sa podľa neho premietnu do potravín

Premiér sa vyjadril aj k vývoju cien, pričom načrtol dva možné scenáre. „Máme dva scenáre – horší a katastrofálny,“ povedal v súvislosti s cenami palív a potravín. Zároveň neočakáva, že by Európska komisia podnikla kroky voči Slovensku po tom, ako vláda na 30 dní upravila ceny nafty pre zahraničných vodičov. Podľa Fica ide o príliš krátke obdobie na začatie konania.

Premiér zároveň upozornil, že rast cien palív sa nevyhne ani bežným spotrebiteľom. „Vyššie ceny palív sa prejavia aj v cenách potravín,“ uviedol. Odmietol však, že by za zdražovanie niesla zodpovednosť jeho vláda.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Z týchto prevádzok by ste potraviny jesť nechceli: Inšpektori odhalili špinu, zlé skladovanie aj predaj…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
Na nože
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Druhá svetová vojna
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac