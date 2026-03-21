Máme dva scenáre – horší a katastrofálny: Fico varuje pred ďalším zdražovaním, domácnosti to pocítia

Európska únia je bezmocná a potrebuje jednoznačne reformu. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v relácii STVR Sobotné dialógy. Ako dodal, bezmocnosť EÚ je daná tým, že krajiny nemajú spoločnú zahraničnú politiku a ani skutočných lídrov, ktorí by EÚ ťahali. Väčšina členských štátov je navyše podľa premiéra posadnutá Ruskou federáciou.
„To sú zlé charakteristické črty na to, aby sme boli úspešní. Po prvé sa treba sústrediť na zvýšenie ekonomickej výkonnosti. Ak niečo chceme, musíme byť ekonomicky silní. Aj preto naďalej prebieha vážna diskusia, či sme alebo nie sme schopní vstúpiť do takzvaného Green Dealu, do ambicióznych klimatických cieľov. Zatiaľ sa zdá, že vyhrávajú zelení aktivisti nad zdravým rozumom,“ vyhlásil Fico.
Premiér hovorí o potrebe personálnych zmien
Po druhé je podľa predsedu vlády potrebné vykonať personálne zmeny. „Opakovane pripomínam, že by som ako prvú zmenu urobil výmenu takzvanej ministerky zahraničných vecí. V tomto prípade je to bývalá estónska premiérka pani Kaja Kallas. Po tretie, a hovoril som o tom už aj s francúzskym prezidentom aj nemeckým spolkovým kancelárom, niekto musí prevziať v EÚ líderstvo a v mene Únie aj rokovať,“ doplnil premiér.
Pripomenul, že v EÚ sa začalo hovoriť o zvýšení aktivity v rámci mierových iniciatív, pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine. „Prosím vás, kto bude rokovať s Kallasovou alebo s Ursulou von der Leyen? Jednoducho to musí byť jeden z veľkých lídrov, jeden z veľkých premiérov, prezidentov veľkých štátov, ťahúňov EÚ, ktorý bude určovať líderstvo a smerovanie EÚ,“ zdôraznil Fico, ktorý by si na tomto poste predstavoval napríklad francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.
Francúzsko a Nemecko ako motory EÚ
Je podľa neho v hre Francúzsko a Nemecko, teda krajiny, ktoré sú akýmisi motormi riadenia a fungovania EÚ. Za skutočného lídra si vie premiér predstaviť práve francúzskeho prezidenta. „Nemyslím to z pohľadu funkcie a že bude teraz nejaký funkcionár, ale váhou svojho postavenia, váhou sily Francúzska ako takého, hoci má tiež obrovské vnútorné ekonomické a finančné problémy. Ale myslím si, že toto je typ človeka, ktorého by EÚ potrebovala viac ako inokedy,“ dodal predseda vlády.
Premiér zopakoval, že EÚ je pre SR životným priestorom a bola podľa neho veľmi prospešná. Vyjadril želanie, aby EÚ pokračovala aj naďalej. No v podobe, v akej sa ocitá dnes, podľa Fica oslabuje samu seba, čo si žiada zásadnú reformu. Predseda vlády podotkol, že by nechcel prispievať k negatívnemu naratívu o EÚ, je však podľa neho pravdou, že EÚ je dnes bezmocná a má nulový vplyv na situáciu na Blízkom východe či na Ukrajine. „Jediné, čo môžeme, je túto vojnu podporovať. A to sa dnes aj deje prostredníctvom nešťastnej 90-miliardovej pôžičky,“ uzavrel Fico.
Premiér čaká na rozhodnutie ústavného súdu
Vláda zatiaľ neplánuje požiadať parlament o vyslovenie dôvery, hoci jej to podľa zákona o dlhovej brzde vyplýva ako povinnosť. Premiér Robert Fico argumentuje, že legislatíva nešpecifikuje presný moment, kedy má kabinet o dôveru požiadať. Podľa jeho slov ide skôr o politickú tému, ktorú otvorila opozícia. „Celý tento cirkus, ktorý si vymyslela opozícia, je len o tom, ako zabaviť celú spoločnosť útokmi, hádkami a zbytočnou situáciou v Národnej rade,“ vyhlásil.
Fico zároveň pripustil, že konečné slovo môže mať Ústavný súd. Ten by podľa neho mohol rozhodnúť, že vláda má o dôveru požiadať. Premiér však zdôrazňuje, že kľúčové je určenie konkrétneho termínu. „Neexistuje žiadny pokyn, ktorý by presne prikazoval, v akom okamihu sa má vláda uchádzať o dôveru,“ uviedol v relácii Sobotné dialógy.
Ako pripomína Denník N, zákon o dlhovej brzde stanovuje, že vláda by mala požiadať o dôveru v momente, keď verejný dlh prekročí určenú hranicu. V minulom roku bola na úrovni 53 % HDP, tento rok klesla na 52 %. Aktuálne sa však dlh pohybuje približne na úrovni 60 % HDP.
Vyššie ceny palív sa podľa neho premietnu do potravín
Premiér sa vyjadril aj k vývoju cien, pričom načrtol dva možné scenáre. „Máme dva scenáre – horší a katastrofálny,“ povedal v súvislosti s cenami palív a potravín. Zároveň neočakáva, že by Európska komisia podnikla kroky voči Slovensku po tom, ako vláda na 30 dní upravila ceny nafty pre zahraničných vodičov. Podľa Fica ide o príliš krátke obdobie na začatie konania.
Premiér zároveň upozornil, že rast cien palív sa nevyhne ani bežným spotrebiteľom. „Vyššie ceny palív sa prejavia aj v cenách potravín,“ uviedol. Odmietol však, že by za zdražovanie niesla zodpovednosť jeho vláda.
