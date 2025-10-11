Majiteľ skrachovanej cestovky šokuje: Zo dňa na deň opustil trh, teraz znovu láka na dovolenky v zahraničí

Konateľ Roman Berkes sa zároveň vzdal svojej pozície prezidenta Slovenskej asociácie cestovných agentúr a kancelárií (SACKA). „Vzniknutá situácia nás nesmierne mrzí a je nám ľúto všetkých komplikácií, ktoré sme vám týmto úpadkom spôsobili. Napriek značným investíciám a veľkému nasadeniu sa nám, žiaľ, úpadok nepodarilo odvrátiť,“ odkázala cestovná kancelária v oficiálnom vyhlásení.
Od čias pandémie ide o prvý prípad úpadku slovenskej cestovnej kancelárie a odchod firmy z trhu začiatkom letnej sezóny za sebou zanechal stovky nespokojných klientov. V septembri sme vás informovali o tom, že bolo podaných viac ako 480 trestných oznámení na odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Nitre.
Ako sa však zdá, svoju podnikateľskú kariéru v oblasti cestovného ruchu Roman Berkes neukončil. Prešlo len pár mesiacov a niekdajší prezident SACKA je znovu v pohybe. Na situáciu upozornil portál Index.
Je čas na dovolenku?
Podľa výpisu z obchodného registra bola už 18. februára 2025 zapísaná nová spoločnosť Discover Central Europe. Jej spoločníkmi sú Roman Berkes a Soňa Berkes, pričom predmetom podnikania je prevádzka cestovnej kancelárie.
Portál Index upozornil, že zmeny nastali aj na profile bývalej agentúry na sociálnej sieti Facebook. Pôvodná stránka HappyTravel.sk sa premenovala na Je čas na dovolenku a začala zverejňovať ponuky zájazdov do Egypta, Bulharska či Bahrajnu. Posledný príspevok na stránke pribudol 22. septembra 2025 a komentáre správca obmedzil.
Odkazy smerovali na web jecasnadovolenku.sk, ktorý však nefunguje. Registrátorom domény má byť podľa zistení redakcie práve Soňa Berkes.
Keď sa redaktori na informácie telefonicky opýtali Berkesovej, odkázala ich na manžela. Ten reagoval slovami: „Aj napriek tomu, čo sa stalo, sa na nás obracajú naši dlhoroční klienti s otázkou, či im nevieme pomôcť. Veľká časť klientov bola s našimi službami spokojná a my im chceme opäť ponúknuť kvalitné zájazdy.“ Dodal, že zájazdy nebudú organizovať – namiesto toho chcú ponúkať dovolenky iných kancelárií.
