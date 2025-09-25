Majerský prelomil mlčanie: KDH si musí stáť za svojimi hodnotami. Predseda hnutia naznačil, či vyjadrí podporu Ficovej ústave

Predseda KDH Milan Majerský prelomil mlčanie v súvislosti s pripravovaným hlasovaním o zmene ústavy. Podľa neho by sa strana mala k návrhu pridať, pretože v ňom vidí hodnoty, ktoré sú pre KDH kľúčové.
Zároveň zdôraznil, že do legislatívy sa dostali aj pozmeňovacie návrhy hnutia. Ako upozornil Denník N, Majerský jasne povedal, že v tomto prípade nehľadí na to, s kým hlasuje, ale čo je predmetom hlasovania.
Problémom má byť len spolupráca s Ficom
Majerský sa nevyhol ani otázke, ako sa k hlasovaniu postavia ďalší konzervatívni politici. Podľa neho im prekáža predovšetkým to, že by pri hlasovaní stáli po boku Roberta Fica a jeho strany Smer. Pripomenul však, že ak ide o hodnoty, ktoré KDH dlhodobo presadzuje, nevidí dôvod, prečo by ich poslanci nemali podporiť.
Situácia sa pritom môže zmeniť oproti júnu tohto roka. Vtedy poslanci KDH František Mikloško a František Majerský odmietli podporiť finálne hlasovanie o zmene ústavy. Teraz však predseda naznačuje, že strana by mohla zaujať odlišný postoj.
Každý hlas sa počíta
Koalícia potrebuje na schválenie novely ústavy ústavnú väčšinu 90 hlasov. To sa jej doteraz nedarilo zabezpečiť. Proti je napríklad poslanec Hlasu Ján Ferenčák. Situáciu ešte viac skomplikovala smrť poslankyne Anny Záborskej z Kresťanskej únie. Jej miesto v parlamente obsadil Igor Dušenka, ktorý už vopred oznámil, že zmenu ústavy nepodporí.
Fico trvá na štvrtkovom hlasovaní
V Národnej rade (NR) SR sa vo štvrtok o 17.00 h určite uskutoční hlasovanie o vládnej novele ústavy. Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD) na tlačovej konferencii. Myslí si, že nie je dôvod na odklad hlasovania. „Určite sa dnes o 17.00 h bude hlasovať. Nie je žiadny dôvod odkladať hlasovanie o tejto novelizácii,“ povedal. Avizoval tlačovú konferenciu k danej téme vo štvrtok o 16.00 h.
Poslanci mali o novele ústavy definitívne rozhodnúť už na júnovej parlamentnej schôdzi. Schválili si však presun hlasovania na september. Koalícia daný krok odôvodňovala tým, že návrh nemá garantovanú dostatočnú podporu od poslancov, teda 90 hlasov.
Do ústavy sa majú podľa novely zakotviť dve pohlavia – muž a žena. Pribudnúť má tiež zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má upraviť i adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Úpravou sa má zároveň dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Do návrhu sa v júni podarilo svoje priority presadiť aj opozičným KDH a KÚ.
V hre je aj tajné hlasovanie
Poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Ferenčák (Hlas-SD) si myslí, že v hre je aj tajné hlasovanie o vládnej novele ústavy. Vyplýva to z jeho vyjadrenia pre novinárov v parlamente.
„Rozpráva sa už o tom (tajnom hlasovaní, pozn. TASR) na chodbách. A keď sa u nás o tom na chodbách rozpráva, znamená to, že táto možnosť je v hre. A myslím si, že strany, ktoré sú teraz v opozícii, by to uvítali, pretože sa neodkryjú, ako hlasovali (…) Toto je pre nich asi jediná šanca, keď chcú, aby táto ústava bola prijatá,“ vyhlásil.
Ferenčák zároveň skonštatoval, že od jeho hlasu nezáleží, či sa ústava schváli alebo nie. Myslí si, že definitívny výsledok ovplyvní najmä postoj opozičného KDH. „Či sú ochotní hlasovať s koalíciou a pridať sa ku nej alebo či o tom teraz nebudú hlasovať a upustia od svojich ideologických názorov, ktoré sa im tam niektoré podarilo dostať,“ podotkol.
