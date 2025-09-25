Fico o tvrdej konsolidácii: Upratali sme špinu po Matovičovi, Hegerovi a Ódorovi. Kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi vyť

Balík konsolidačných opatrení na budúci rok poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu večer definitívne schválili.

Premiér Robert Fico dnes ráno zvolal tlačovú besedu, na ktorej spolu s ministrom finacií Ladislavom Kamenickým a Tiborom Gašparom obhajoval konsolidáciu, ktorú včera schválil parlamentne.

Premiér začal obviňovať bývalé vlády z rozkladu verejných financií a tvrdí, že niečo sa spraviť muselo. „Upratali sme špinu po Matovičovi, Hegerovi a Ódorovi,“ povedal Fico. „Konsolidácia, to nie je výmysel našej vlády, konsolidácia verejných financií je nevyhnutný krok na ozdravenie verejných financií tak, aby v roku 2027, keď nastúpi ďalšia vláda, boli verejné financie v poriadku,“ dodal.

Ficovi sa zároveň nepáči kritika na jeho adresu na opozičných protestoch. „To na čo nahovárajú títo politici? Aby nás postrieľali definitívne?“ povedal na margo vyjadrenia KDH, že strana bude pri páde Smeru.

Konsolidácia sa Slovákom nevyhne

Balík konsolidačných opatrení na budúci rok poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu večer definitívne schválili. O návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Za návrh hlasovalo 78 zo 79 prítomných zákonodarcov.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) oznámil pred časom 22 opatrení, ktoré by mali priniesť na úsporách a väčšom výbere daní a odvodov spolu 2,7 miliardy eur. Časť týchto opatrení obsahuje schválený zákon. Balíček zatiaľ nerieši šetrenie ministerstiev a úradov, ale iba zmeny, ktoré sa dotýkajú občanov, firiem a samospráv. Predložené zmeny by mali podľa odhadu ministerstva financií priniesť v nasledujúcich troch rokoch postupne 1,44 miliardy eur, 1,59 miliardy eur a 1,72 miliardy eur.

Správu aktualizujeme.

