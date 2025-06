Má v tom jasno a stojí nohami na zemi. Dominika Cibulková kašle na trend celebrít, ktoré si kupujú byty v zahraničí

Dlhé roky drela na tenisových kurtoch. Namiesto klasického detstva a zábavy potila litre potu na tréningoch a pracovala na sebe po fyzickej, ale i psychickej stránke, keďže bez toho by profesionálne súťaže a všetko okolo toho nezvládla. Tenis je tvrdý chlebíček a vyžaduje si, aby sa doň človek ponoril na sto percent a vložil do toho celé „ja“. Vedela by o tom rozprávať dvojnásobná mamička, ktorá si dnes užíva plody svojej dlhoročnej práce a jej rodina má všetko, na čo si len pomyslí. Napriek tomu ju peniaze nezmenili.

Na mnohých môže Dominika Cibulková pôsobiť povrchne. Často sa ukazuje na sociálnych sieťach s novými módnymi úlovkami svetoznámych značiek a zverejňuje zábery z dovoleniek, o ktorých by sa väčšine Slovákov mohlo len snívať. Hoci sa sama priznala, že vedie drahší životný štýl, je si vedomá, čo všetko za tým bolo. Navyše, na rozdiel od iných úspešných športovcov, jej nechýba pokora a i napriek tučnému kontu nepotrebuje kupovať drahé byty v Dubaji, ako uviedla pre Topky.

Vyhovuje im to v Bratislave

V poslednom čase sa hlavne medzi známymi osobnosťami rozšíril obľúbený trend, ktorý spočíva v kúpe nehnuteľností v Dubaji, Chorvátsku či v Španielsku. Mnohé celebrity si zaobstarávajú byty v zahraničí, pričom niektorí ich dávajú do prenájmu, zatiaľ čo ich cena stúpa. Keď sa k tomu pridá nulová daňová povinnosť z nehnuteľnosti, ktorá je napríklad v Dubaji, nie div, že to mnohých láka.

Vyzerá to tak, že Dominika sa drží nohami pri zemi. Čo sa týka financií a investovania, spolieha sa na svojho manžela Michala. Ona sa sútredí na deti, výlety a zážitky, na ktoré rada míňa peniaze. Investičný byt za hranicami Slovenska sa však momentálne kúpiť nechystá, hoci uvažovala nad Miami či španielskou Marbelou. „Uvažovali sme nad tým, ale keďže máme malé deti a žijeme v Bratislave, je nám tu jednoducho úžasne. Dali sme si dve a dve dokopy, že by sme nemali čas tam chodiť,“ priznala otvorene.

Po dome netúžia