Úprimné priznanie Dominiky Cibulkovej o luxuse a drahom životnom štýle, ktoré mnohých šokuje: Je to vraj úplne inak

Život, ktorý má teraz, si vybojovala na tenisových kurtoch. Dvojnásobná mamička sa netají tým, že to vôbec nebolo ľahké. Avšak zvládla to, k čomu jej dopomohla húževnatosť, odhodlanie, disciplína a pevná voľa. Dnes si užíva plody svojej práce a odmenu v podobe luxusnejších vecí a dovoleniek. Preto ju mnohí za to odsudzujú, no pritom nevedia, že má v sebe aj pokoru a podporuje charity.

Nedávno prijala bývalá tenistka Dominika Cibulková pozvanie do StarTalks, kde ju moderátorka Nina Starzyková vyspovedala a otvorila viaceré témy. Hoci v poslednom období sa v súvislosti s ňou často spomína chudnutie, keďže zhodila 25 kíl a dnes prostredníctvom svojej aplikácie radí ostatným, ako to dosiahnuť, tentokrát padla reč aj na drahý životný štýl, ktorému holduje. Dominika si totiž toho môže dovoliť viac než mnohí iní Slováci.

Prepadla by sa pod zem

Mnohí si jej meno spájajú s drahými značkami, luxusom a výrazným štýlom. „Máš pocit, že ťa ľudia hodnotia na základe tvojho imidžu a nie reálne kto si?“ opýtala sa zvedavá moderátorka bývalej tenistky. „Ono je to ťažko povedať. Určite niektorí áno. Tí, ktorí ma veľmi nesledujú, alebo vidia len titulky v bulvárnych časopisoch, ktoré si zgustnú na tom, že napíšu, za koľko som mala hodinky, za koľko som mala hento, za koľko tamto…“ uviedla dvojnásobná mamička, podľa ktorej ju tak vykreslili médiá.

Zároveň doplnila, že ak by si pozreli jej Instagram, zistili by, že hoci má rada drahšie značky, na druhej strane nie je typ, ktorý by sa ukazoval a vystatoval cenovkami svojho oblečenia. Podľa jej slov by sa prepadla pod zem. „Aj keď niekam ideme a pýtajú sa ma, prosím vás, koľko to stálo? To je úplne jedno, koľko to stálo. Skôr mi to je až také trápne,“ poznamenala Dominika.

Nie je taká, ako píše bulvár