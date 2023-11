Ľudia ukladajú toaletný papier do chladničky a dôvod vás prekvapí. Trend, ktorý ovládol internet, možno vyskúšate tiež

TikTok je miestom, nad ktorým staršie generácie väčšinou len neveriacky krútia hlavami. Z tejto sociálnej siete sa totiž do sveta šíria trendy, aké nemajú obdobu. Najnovší propaguje pozitívne účinky ukladania toaletného papiera do chladničky. Áno, zvláštne miesto, no podľa niektorých to má svoje opodstatnenie.

Viacerí používatelia TikToku odkladanie toaleťáku do chladničky opisujú ako šikovný lifehack. Téme sa venoval portál Unilad.

Prečo dávajú mladí do chladničky toaleťák?

Podľa videí, ktoré viacerí používatelia – nazvime ich familiárne tiktokeri – na sieti zdieľajú, je vraj užitočné ukladať toaletný papier medzi potraviny v chladničke. Zaujíma vás prečo?

Chladnička, ako úložisko potravín, môže byť zdrojom viacerých pachov, ktoré ale nemusia predznamenávať nič zlé. No kým niektorí na ich pohlcovanie používajú iné, rokmi overené metódy, ako napríklad sódu bikarbónu či pohár mlieka, súčasná generácia mladých na to používa rolky toaletného papiera.

TikTokeri to odôvodňujú tým, že toaleťák je vhodný nielen ako pohlcovač pachov, ale aj nadbytočnej vlhkosti. Tu ale Unilad vysvetľuje, že sóda bikarbóna je omnoho účinnejší spôsob, ako pohlcovať pachy v chladničke. Okrem iného totiž tiež neutralizuje kyseliny, čo chladničke nemálo prospieva. Nehovoriac tiež o cene za téglik sódy bikarbóny, ktorá je často nižšia než jedna rolka toaletného papiera, ktorý dokonca vydrží v chladničke omnoho kratšie, než lacnejší variant pohlcovača pachov.

Sú aj iné možnosti

Samozrejme, existujú aj mnohé ďalšie možnosti, ako sa pachov v chladničke zbaviť. Sú nimi napríklad olej z čiernej rasce, aktívne uhlie, alebo aj vanilkový extrakt, ktorý dokáže priestor chladničky prevoňať.

Ak ale nič z tohto doma nemáte, čo sa, popravde, môže stať, rolka toaletného papiera môže vďačne poslúžiť. Majte ale na pamäti, že návšteva vo vašej domácnosti sa na vás môže prinajmenšom pozerať čudne, ak zbadá, že v chladničke toaletný papier uchovávate.