Ľudia si všimli, že v seriáli Bridgerton môže vzniknúť vzťah medzi týmito dvoma ženami: Teória ich totálne pobláznila

Tretia séria seriálu Bridgerton dorazila na Netflix ako veľká voda. Alebo aspoň jej prvá polovica. To sa aj dalo čakať. Také isté už však nebolo to, ako ju prijmú diváci. No hodnotenia mnohých z nich sú vysoké, takže to vyzerá tak, že streamovacia služba im priniesla to, čo očakávali. No teraz sa na internete šíri teória, ktorá vám možno ani len nenapadla.

Článok pokračuje pod videom ↓

Fanúšikovia opäť raz dokázali, že ich kreativita nepozná hraníc. Niektorí si totiž všimli náznak romance inde, než medzi Penelope a Colinom.

Týka sa to konkrétne Eloise a jej novej priateľky Cressidy. Ako upozornil portál UNILAD, na sociálnej sieti X (bývalý Twitter) skutočne o tom mnohí diskutujú. Stačí si zadať do vyhľadávania mená týchto dvoch hrdiniek.

Fanúšikovia chcú, aby sa táto romanca stala realitou

„Veľmi chcem vidieť Eloise a Cressidu sa spolu bozkávať, prosím, nech je Eloise lesbičkou,“ stojí v jednej z mnohých reakcií. „Eloise a Cressida sa milujú,“ podotkol niekto ďalší. „Myslíte si, že sa niečo stane medzi Eloise a Cressidou?“

Že sa tak stane, nie je vôbec také nereálne. Táto teória totiž vznikla po tom, ako showrunner seriálu Jess Brownell povedal, že v Bridgertone nebudú chýbať queer milostné príbehy.

Zatiaľ sme videli prvú polovicu tretej série Bridgertonu a na ďalšiu musíme v napätí čakať až do 13. júna. Zatiaľ si od divákov drží vysoké hodnotenia, na ČSFD jej svieti 76 %.