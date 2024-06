V európskej krajine objavili masívne úložisko kovov vzácnych zemín: Môže byť pre nás kľúčové

Nórska spoločnosť Rare Earths Norway pred niekoľkými dňami prišla so zaujímavými novinkami. Potvrdila, že sa podarilo objaviť masívne ložiská kovov vzácnych zemín. Pre Európu majú obrovský význam.

Obrovský míľnik pre Európu

Ako informuje web Live Science, podľa ťažobnej spoločnosti Rare Earths Norway sa v srdci starobylej sopky v Nórsku nachádza najväčšie európske ložisko kovov vzácnych zemín. Spoločnosť 6. júna zverejnila správu o nálezisku, v ktorom sa nachádza napríklad 8,8 milióna ton oxidov vzácnych zemín využívaných pri výrobe veterných turbín či elektrických vozidiel.

Generálny riaditeľ spoločnosti Alf Reistad sa vyjadril, že ide o obrovský míľnik pre Európu. Ložisko známe ako Fen Carbonatite Complex sa nachádza juhozápadne od Osla, v blízkosti jazera Norsjø. Približne pred 580 miliónmi rokov bol komplex súčasťou aktívnej sopky. V súčasnosti je už ale sopka dávno neaktívna a časť z nej erodovala.

Chce vybudovať továreň

Podľa spoločnosti Rare Earths Norway, v tejto oblasti sa nachádzajú dôležité prvky vzácnych zemín, ako sú neodým, používaný na výrobu magnetov, ale aj prazeodým, ktorý sa tiež používa v magnetoch, ale napríklad pri výrobe leteckých motorov. Spoločnosť plánuje pokračovať v prieskumných vrtoch a v blízkosti náleziska chce vybudovať továreň na spracovanie rudy.

Podľa správy The Oxford Institute for Energy Studies z roku 2023, sa približne 70 % svetových zásob prvkov vzácnych zemín ťaží v Číne a 90 % sa tam aj spracúva. Tie sú ale dostupné aj inde a množstvo krajín sa usiluje o zabezpečenie vlastných zásob a spracovania. Do skupiny kovov vzácnych zemín patrí celkovo 17 nerastov, okrem spomínaného neodýmu napríklad aj európium. Využívajú sa okrem iného pri výrobe monitorov, laserov, ale aj batériových článkov.