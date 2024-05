Prirovnávajú ju ku Squid Game, dokonca je vraj lepšia: Seriálovú novinku na Netflixe si nesmiete nechať ujsť

Seriál Squid Game spôsobil po celom svete hotový ošiaľ. Zdá sa ale, že novinka na Netflixe mu tak trochu šliape na päty. Ľudia seriál The 8 Show jednoducho milujú, hodnotenia ale vyvolávajú zmiešané reakcie.

Takmer tri roky po tom, ako seriál Squid Game vzal svet útokom, Netflix dúfa, že si získa divákov novinkou v podobe kórejského dystopického thrilleru, píše TIME. The 8 Show sleduje príbeh 8 zadlžených ľudí. Všetci sa ocitajú na pokraji samovraždy, aby unikli svojim finančným problémom. Napokon súhlasia s účasťou v záhadnej reality šou v nádeji, že vyhrajú sumu, ktorá im zmení život.

Účastníci dostanú peniaze za to, že budú žiť jeden vedľa druhého v bizarnom bytovom komplexe, až kým sa šou neskončí. Pravidlá sú ale v skutočnosti trochu zložitejšie a krutejšie, ako sa mohlo na prvý pohľad zdať. Po výbere očíslovanej karty je každému hráčovi pridelená nezariadená izba na jednom z poschodí. Hráčom každú minútu pribúdajú na účet peniaze a môžu si za ne všeličo kúpiť, avšak všetko má tisíckrát vyššiu cenu ako v realite.

Hráči napokon zistia, že čím vyššie poschodie obývajú, tým majú viac priestoru a každú minútu zarábajú viac peňazí. To medzi nimi, pochopiteľne, vytvorí nemalé napätie. Niektorí ľudia si myslia, že seriál je dokonca ešte lepší ako Squid Game, no prekvapivo, hodnotenia sú poslabšie. Na ČSFD má v súčasnosti len 68 %, na IMDb zas získal 7,3 hviezdičky z 10. Kritici mu na portáli Rotten Tomatoes udelili 67 % a diváci len 54 %.

if you loved The Platform and Parasite, you’ll love The 8 Show on Netflix.

the premise: 8 downtrodden people are stuck in a game show where time literally is money.

this is what Squid Game wished it was. 4/5 stars. can finish in one sitting pic.twitter.com/N2OoqGFB66

— ameera (@ilsorareema) May 24, 2024